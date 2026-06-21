Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഎല്ലാ...
    India
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 11:32 AM IST

    എല്ലാ വിമാനക്കമ്പനികളും യാത്രക്കാർക്ക് വൈ-ഫൈ സേവനം നൽകണം ; നിർദ്ദേശവുമായി ഡിജിസിഎ

    text_fields
    bookmark_border
    എല്ലാ വിമാനക്കമ്പനികളും യാത്രക്കാർക്ക് വൈ-ഫൈ സേവനം നൽകണം ; നിർദ്ദേശവുമായി ഡിജിസിഎ
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: വിമാനയാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം പകരുന്ന സുപ്രധാന തീരുമാനവുമായി വ്യോമയാന ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ (ഡിജിസിഎ). രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിമാനക്കമ്പനികളും ഇനി മുതൽ യാത്രക്കാർക്ക് വൈ-ഫൈ സേവനം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ഡിജിസിഎ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി. ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകളിലും യാത്രയ്ക്കിടെ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പുതിയ തീരുമാനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന മേഖലയെ ആഗോള നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അധികൃതരുടെ പുതിയ നീക്കം. നിലവിൽ എയർ ഇന്ത്യയുടെ 28 വിമാനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എല്ലാ വിമാനക്കമ്പനികൾക്കും സേവനം നിർബന്ധമാക്കാൻ ഡിജിസിഎ തീരുമാനിച്ചത്.

    നിബന്ധനകൾ ഇങ്ങനെ:

    ഉയരപരിധി: വിമാനം 10,000 അടിക്ക് മുകളിൽ എത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ യാത്രക്കാർക്ക് വൈ-ഫൈ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കൂ.

    സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ: ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോണുകളും ലാപ്ടോപ്പുകളും നിർബന്ധമായും 'ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിൽ' (Airplane Mode) ആയിരിക്കണം.

    പൈലറ്റിന്റെ അധികാരം: വിമാനത്തിന്റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ വൈ-ഫൈ സേവനം തൽക്ഷണം വിച്ഛേദിക്കാൻ പൈലറ്റിന് പൂർണ്ണ അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും.

    യാത്രക്കാർക്ക് വിമാനത്തിനുള്ളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യ ആശയവിനിമയങ്ങൾക്കും വലിയ സഹായകമാകും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശം ഘട്ടംഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കാനാണ് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനം. വിമാനക്കമ്പനികളുടെ സാങ്കേതിക സജ്ജീകരണങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും സേവനം പൂർണ്ണതോതിൽ ലഭ്യമാക്കുക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:airlinesDGCAFree Wi-Fi service
    News Summary - All airlines must provide Wi-Fi service to passengers; DGCA proposes
    Similar News
    Next Story
    X