Madhyamam
    India
    Posted On
    23 Jan 2026 10:40 PM IST
    Updated On
    23 Jan 2026 10:40 PM IST

    അഖ്‍ലാഖ് ആൾ​ക്കൂട്ടക്കൊല: വിചാരണ കോടതി മാറ്റണമെന്ന പ്രതികളുടെ അപേക്ഷ തള്ളി

    കേ​സ് പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന യു.പി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു
    അഖ്‍ലാഖ് ആൾ​ക്കൂട്ടക്കൊല: വിചാരണ കോടതി മാറ്റണമെന്ന പ്രതികളുടെ അപേക്ഷ തള്ളി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ​ശു ഇ​റ​ച്ചി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ദാ​ദ്രി​യി​ൽ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഖ്‍ലാ​ഖി​നെ അ​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്ന കേ​സി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ മ​​റ്റൊ​രു കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​റു പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം ​ഗൗ​തം ബു​ദ്ധ ന​ഗ​ർ സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി ത​ള്ളി. ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​നാ​യോ, കേ​വ​ലം ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളു​ടെ​യോ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലോ കേ​സ് മ​റ്റൊ​രു കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​ക്കൊ​ണ്ട് സെ​ഷ​ൻ കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ കേ​സ് പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് മു​ൻ​വി​ധി​യു​ള്ള​തും വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ന​ട​പ​ടി തു​ട​രാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നെ​ന്നും പ്ര​തി​ക​ൾ വാ​ദി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ കേ​സി​ന്റെ മെ​റി​റ്റി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പാ​സാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ക​ക്ഷി​ക്ക് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് മൂ​ലം തി​രി​ച്ച​ടി​യോ നേ​ട്ട​മോ ഉ​ണ്ടാ​യി എ​ന്ന​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു അ​ടി​സ്ഥാ​ന​വു​മി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ ത​ള്ളി​ക്കൊ​ണ്ട് സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി അ​തു​ൽ ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.2015 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 28 നാ​ണ് 55 കാ​ര​നാ​യ അ​ഖ്‍ലാ​ഖി​നെ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം അ​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്ന​ത്. ആ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ മ​ക​ൻ ഡാ​നി​ഷി​നും ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ, കേ​സ് പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ കു​റ്റ​മാ​ണി​തെ​ന്നും പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു കാ​ര​ണ​വു​മി​ല്ലെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​ർ 23നാ​ണ് വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യ​ത്.

    Akhlaq Murder case
    Akhlaq lynching: Accused's plea to change trial court rejected
