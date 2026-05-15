സൈക്കിൾ മാത്രമാണ് ഏക പോംവഴി; എണ്ണ വില വർധനയിൽ പരിഹാസവുമായി അഖിലേഷ് യാദവ്
ന്യൂഡൽഹി: വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ ഇന്ധന വില വർധിപ്പിച്ചതിനെയും കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ചെലവ് ചുരുക്കൽ നടപടികളെയും പരിഹസിച്ച് സമാജ്വാദി പാർട്ടി മേധാവി അഖിലേഷ് യാദവ്. ഇനി "സൈക്കിൾ മാത്രമാണ് ഏക പോംവഴി" എന്നാണ് കാർട്ടൂൺ സഹിതം പങ്കുവെച്ച് അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ പ്രതികരണം. "ആഗേ ബദ്നാ ഹേ സൈക്കിൾ ഹേ വികൽപ് ഹേ!" എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഖിലേഷ് യാദവ് എക്സിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് പങ്കിട്ടു (മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ, ഒരു സൈക്കിൾ മാത്രമാണ് ഏക പോംവഴി.) അഖിലേഷ് സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നതാണ് കാർട്ടൂൺ. 'ഹംനേ തോ പെഹ്ലെ ഹി കഹാ ഹേ കി സൈക്കിൾ സെ ബെഹ്തർ കുച്ച് നഹി.' സൈക്കിളിനേക്കാൾ മികച്ചതായി മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ 'സൈക്കിൾ' ആഞ്ഞടിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പക്ഷികളും രംഗത്തെത്തി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പെട്രോൾ, ഡീസൽ, സി.എൻ.ജി വില വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് 'പണപ്പെരുപ്പ മനുഷ്യൻ' എന്നാണ് മോദിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം "പണപ്പെരുപ്പ മനുഷ്യൻ" പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ 'കൊള്ള ആരംഭിക്കുന്നു' എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചത്. 'പണപ്പെരുപ്പ മനുഷ്യൻ മോദി ഇന്ന് വീണ്ടും പൊതുജനങ്ങളുടെ മേൽ ചാട്ടവാർകൊണ്ടടിച്ചു. പെട്രോളിനും ഡീസലിനും 3 രൂപ വർധിപ്പിച്ചു. സി.എൻ.ജി വിലയും 2 രൂപ വർധിപ്പിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു, മോദിയുടെ കൊള്ളയടി ആരംഭിച്ചു' കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിച്ചയുടൻ കേന്ദ്രം സാധാരണക്കാർക്ക് മേൽ ഭാരം ചുമത്തുകയാണെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു. ബി.ജെ.പി നയിക്കുന്ന കേന്ദ്രം ഇതിനകം പണപ്പെരുപ്പവും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജീവിതച്ചെലവും കൊണ്ട് വലയുന്ന പൗരന്മാർക്ക് അധിക സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ, പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 94.77 രൂപയിൽ നിന്ന് 97.77 രൂപയായി ഉയർത്തി. ഡീസലിന് മുമ്പ് ലിറ്ററിന് 89.67 രൂപയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ 90.67 രൂപയായി.
അസം, കേരളം, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിച്ച് 16 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ വർധനവ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇന്ധനവില ഉയരുമെന്ന് 'ദയനീയമായി പ്രവചിക്കാവുന്നത്' എന്നായിരുന്നു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതികരണം. "ആദ്യം അവർ നിങ്ങളുടെ വോട്ട് കൊള്ളയടിച്ചു, പിന്നീട് വേദനിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് അവർ നിങ്ങളെ ചവിട്ടുന്നു. ഇത് ദയനീയമായി പ്രവചിക്കാവുന്നതാണ്. ഡീസലിന്റെയും പെട്രോളിന്റെയും വില കുതിച്ചുയർന്നു. കേന്ദ്രം ഫണ്ട് തടയുമെന്ന് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ഡൽഹി നിയന്ത്രിത സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വാറ്റ് കുറയ്ക്കുമോ?" തൃണമൂൽ എംപി ഡെറക് ഒബ്രയൻ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
