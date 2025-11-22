Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 10:51 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 10:56 PM IST

    പാഠപുസ്തകങ്ങളിലേത് നല്ല മാറ്റം: അക്ബറിനെയും ബാബറിനെയും നിലനിർത്തിയത് ക്രൂര പ്രവൃത്തികൾ പുതുതലമുറ അറിയാൻ

    Akbar and Tipu no longer called great: RSS leader
    സുനിൽ ആംബേക്കർ  

    Listen to this Article

    നാ​ഗ്പൂ​ർ: ച​രി​ത്ര പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി ന​ല്ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മു​ഗ​ൾ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി അ​ക്ബ​റി​നെ​യോ മൈ​സൂ​ർ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി ടി​പ്പു സു​ൽ​ത്താ​നെ​യോ ഇ​പ്പോ​ൾ ‘മഹാൻ’ എന്ന് വി​​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് അ​ഖി​ല ഭാ​ര​തീ​യ പ്ര​ചാ​ര് പ്ര​മു​ഖ് സു​നി​ൽ ആം​ബേ​ക്ക​ർ. എ​ൻ‌.​സി.‌​ഇ‌.​ആ​ർ‌.​ടി ഈ ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പു​തി​യ ത​ല​മു​റ അ​വ​രു​ടെ ക്രൂ​ര​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ അ​റി​യേ​ണ്ട​തി​നാ​ൽ ഈ ​പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രെ​യും നീ​ക്കം ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​സ്‌.​ജി‌.​ആ​ർ നോ​ള​ജ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​റ​ഞ്ച് സി​റ്റി ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ആം​ബേ​ക്ക​ർ. 11 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യ​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ട്. 9, 10, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കും. ന​ള​ന്ദ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ വേ​ദ​പു​രാ​ണം, രാ​മാ​യ​ണം, മ​ഹാ​ഭാ​ര​തം എ​ന്നി​വ മാ​ത്ര​മ​ല്ല പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നും സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​നു​പു​റ​മേ 76 നൈ​പു​ണ്യ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ പ​ഠി​പ്പി​​ച്ചെ​ന്നും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നത് രാമ​​ന്റെ സംസ്കാരവും അതുമായി രാജ്യത്തിനുളള ബന്ധവും ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു. അത് മനോഹരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ഇപ്പോൾ യുവാക്കൾ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ആത്മാഭിമാനം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്ന​തെന്നും ആംബേക്കർ പറഞ്ഞു.

    X