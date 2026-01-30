Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 10:59 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 10:59 PM IST

    അജിത് പവാറിന്റെ മരണം ലയനം പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെ

    Crowd gathers around hospital; Maharashtra declares three-day mourning on Ajit Pawar
    മും​ബൈ: ബാ​രാ​മ​തി​യി​ലെ വി​മാ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​ഹാ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ജി​ത്​ പ​വാ​ർ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്​ ഇ​രു വി​ഭാ​ഗം എ​ൻ.​സി.​പി​യു​ടെ​യും ല​യ​ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം അ​ടു​ത്തി​രി​ക്കെ. ജി​ല്ല പ​രി​ഷ​ത്ത്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ ഫെ​ബ്രു​വ​രി എ​ട്ടി​ന്​ ല​യ​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു നീ​ക്ക​മെ​ന്ന്​ ഇ​രു വി​ഭാ​ഗം നേ​താ​ക്ക​ളും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ച​ർ​ച്ച അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ശ​ര​ദ്​ പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ​വും അ​ജി​ത്​ പ​ക്ഷ​വും ല​യി​ച്ച്​ മ​ഹാ​യു​തി​യി​ൽ തു​ട​രാ​നാ​യി​രു​ന്നു നീ​ക്ക​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു​വ​ത്രെ.

    ത​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ​വെ​ച്ചും പ​വാ​റി​ന്റെ വ​സ​തി​യി​ൽ വെ​ച്ചും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​താ​യി പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ നേ​താ​വും മു​ൻ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ജി​തേ​ന്ദ്ര ആ​വാ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി​ല്ല പ​രി​ഷ​ത്ത്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചി​ഹ്​​ന​ത്തി​ൽ ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​വും ഒ​രു​മി​ച്ച്​ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം. 2023ലാ​ണ്​ എ​ൻ.​സി.​പി പി​ള​ർ​ന്ന്​ അ​ജി​ത്​ വി​ഭാ​ഗം ബി.​ജെ.​പി ന​യി​ക്കു​ന്ന മ​ഹാ​യു​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ത്.

    മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ താ​മ​സി​ച്ചാ​യാ​ലും ല​യ​നം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

