Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 9:21 AM IST

    അജിത്​ പവാറിന്റെ ഭാര്യ ആർ.എസ്​.എസ്​ യോഗത്തിൽ

    അജിത്​ പവാറിന്റെ ഭാര്യ ആർ.എസ്​.എസ്​ യോഗത്തിൽ
    മും​ബൈ: ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ വ​നി​ത സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ രാ​ഷ്ട്ര സേ​വി​ക സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത്​ മ​ഹാ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ജി​ത്​ പ​വാ​റി​ന്റെ ഭാ​ര്യ സു​നേ​ത്ര. ത​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​നേ​ത്ര പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​താ​യി ബി.​ജെ.​പി എം.​പി ക​ങ്ക​ണ റ​ണാ​വ​ത്​ എ​ക്​​സി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സു​നേ​ത്ര പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ സ​ഹി​ത​മാ​ണ്​ കു​റി​പ്പ്. ഭാ​ര്യ എ​വി​ടെ​യൊ​ക്കെ പോ​കു​ന്നു എ​ന്ന്​ നോ​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ അ​ജി​ത്​ പ​വാ​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ബ്രേ​ക്കി​ങ്​ ന്യൂ​സു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​തെ ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ പ​രി​ഹ​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്ത്​ ഫു​ലെ-​അം​ബേ​ദ്​​ക​ർ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു പ​റ​യു​ക​യും മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത്​ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​ അ​ജി​ത്​ പ​വാ​റി​ന്റെ ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പാ​ണെ​ന്ന്​ ശ​ര​ദ്​ പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ എ​ൻ.​സി.​പി നേ​താ​വ്​ രോ​ഹി​ത്​ പ​വാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി കൂ​ടി​യാ​ണ്​ സു​നേ​ത്ര.

