Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 11:17 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 11:17 PM IST

    അജിത്​ പവാറിന്റെ വിമാന യാത്ര; ദുരൂഹതയേറ്റി എ​ൻ.​സി.​പി നേതാവിന്റെ പ്രസംഗം

    Crowd gathers around hospital; Maharashtra declares three-day mourning on Ajit Pawar
    മും​ബൈ: വി​മാ​ന ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും എ​ൻ.​സി.​പി നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ജി​ത്​ പ​വാ​റി​ന്റെ യാ​ത്ര വ​ഴി​മാ​റി​യ​ത്, പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​നാ​യ പ്ര​ഫു​ൽ പ​ട്ടേ​ലി​ന്റെ ഫോ​ൺ​വി​ളി​ക്ക്​ ശേ​ഷ​മെ​ന്ന സം​ശ​യ​മു​യ​ർ​ത്തി പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വി​ന്റെ അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​സം​ഗം. അ​ജി​ത്​ പ​ക്ഷ എ​ൻ.​സി.​പി മ​ഹാ​രാ​ഷ്​​ട്ര വൈ​സ്​​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ പ്ര​മോ​ദ്​ ഹി​ന്ദു​റാ​വു​വി​ന്റെ പ്ര​സം​ഗ​മാ​ണ്​ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 27ന്​ ​അ​ജി​ത്​ റോ​ഡ്​ മാ​ർ​ഗം ബ​രാ​മ​തി​യി​ലേ​ക്ക്​ പു​റ​പ്പെ​ടാ​നി​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ‘വി​ദ​ർ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​ലി​യ നേ​താ​വി​ന്റെ’ ഫോ​ൺ​വി​ളി​യെ​യും ഫ​യ​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ലി​നെ​യും തു​ട​ർ​ന്ന്​ യാ​ത്ര അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം വി​മാ​ന​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു​വ​ന്നും അ​ജി​തി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര പു​ത്ര​നും പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ എ​ൻ.​സി.​പി എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ രോ​ഹി​ത്​ പ​വാ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ പ്ര​മോ​ദ്​ ഹി​ന്ദു​റാ​വു​വി​ന്റെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ. റോ​ഡ് മാ​ർ​ഗം യാ​ത്ര​ക്കാ​യി ത​ന്റെ ല​ഗേ​ജ്​ കാ​റി​ൽ ക​യ​റ്റി അ​ജി​ത്​ പു​റ​പ്പെ​ടാ​നി​രു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം പ്ര​ഫു​ൽ പ​ട്ടേ​ലോ മ​റ്റേ​തോ പ്ര​മു​ഖ​നോ ആ​ണ്​ അ​ജി​തി​നെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച​ത്.

    മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഏ​തോ ഒ​രു ഫ​യ​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു സം​സാ​രം. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യ വി​ളി​ച്ച്​ അ​ജി​ത്​ ഫ​യ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഫ​യ​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ ല​ഗേ​ജ്​ ഇ​റ​ക്കാ​ൻ അ​ജി​ത്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു - എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ഹി​ന്ദു​റാ​വു പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​തോ​ടെ രോ​ഹി​ത്​ പ​വാ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

    വി​ദ​ർ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ‘വ​ലി​യ’ എ​ൻ.​സി.​പി നേ​താ​വാ​ണ്​ പ്ര​ഫു​ൽ പ​ട്ടേ​ൽ. അ​ജി​തി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യെ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കാ​ൻ തി​ടു​ക്കം​കാ​ട്ടി​യ​ത്​ പാ​ർ​ട്ടി ദേ​ശീ​യ വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ പ്ര​ഫു​ൽ പ​ട്ടേ​ലാ​ണ്. മു​ൻ യു.​പി.​എ സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    Girl in a jacket

