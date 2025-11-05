Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവിമാന ടിക്കറ്റ്...
    India
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 7:00 AM IST

    വിമാന ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്: മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ മാറ്റംവരുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    വിമാന ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്: മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ മാറ്റംവരുന്നു
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ് റീ​ഫ​ണ്ട് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ത​ലാ​യ മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​നൊ​രു​ങ്ങി വ്യോ​മ​യാ​ന നി​രീ​ക്ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ ഡി.​ജി.​സി.​എ (ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ). ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത് 48 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ധി​ക​പ​ണം ഈ​ടാ​ക്കാ​തെ ടി​ക്ക​റ്റ് റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നും യാ​ത്രാ തീ​യ​തി മാ​റ്റാ​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. ടി​ക്ക​റ്റ് റീ​ഫ​ണ്ടി​ങ്ങു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ്യാ​പ​ക പ​രാ​തി ഉ​യ​രു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​വ​രു​ന്ന​ത്.

    വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് മു​ഖേ​ന നേ​രി​ട്ട​ല്ലാ​തെ ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ന്റ് വ​ഴി​യോ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ബു​ക്കി​ങ് ന​ട​ത്തി​യാ​ലോ റീ​ഫ​ണ്ടി​ങ്ങി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക്ക് ത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്കും. 21 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ റീ​ഫ​ണ്ട് പ്ര​ക്രി​യ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പ് വ​രു​ത്ത​ണം.

    അ​​തേ​സ​മ​യം, ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത് അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പു​റ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​മാ​ന യാ​ത്ര​ക്കും 15 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പു​റ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കും മാ​റ്റം ബാ​ധ​ക​മാ​വി​ല്ല. ക​ര​ട് രേ​ഖ​യി​ൽ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ന​വം​ബ​ർ 30 വ​രെ അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ticket bookingflight ticketIndiaAirline Tickets
    News Summary - Airline ticket booking: Standards are changing
    Similar News
    Next Story
    X