Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 11:33 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 11:33 PM IST

    വ്യോമഗതാഗത പ്രതിസന്ധി: ദക്ഷിണ റെയിൽവേ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ അനുവദിച്ചു

    വ്യോമഗതാഗത പ്രതിസന്ധി: ദക്ഷിണ റെയിൽവേ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ അനുവദിച്ചു
    ചെ​ന്നൈ: വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​തം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ സാ​ഹ​ച​ര‍്യ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ദ​ക്ഷി​ണ റെ​യി​ൽ​വേ. ചെ​ന്നൈ എ​ഗ്മോ​റി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ല​ങ്കാ​ന​യി​ലെ ച​ർ​ല​പ്പ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്കും സെ​ക്ക​ന്ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന് ചെ​ന്നൈ എ​ഗ്മോ​റി​േ​ല​ക്കു​മാ​ണ് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    ചെ​ന്നൈ എ​ഗ്മോ​ർ - ച​ർ​ല​പ്പ​ള്ളി എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ്പെ​ഷ്യ​ൽ ട്രെ​യി​ൻ ശ​നി​യാ​ഴ്ച 11.55 ന് ​ചെ​ന്നൈ എ​ഗ്മോ​റി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് ഡി​സം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് ര​​ണ്ടോ​ടെ ച​ർ​ല​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ എ​ത്തും. അ​തേ​സ​മ​യം, ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റി​നും 10നു​മി​ട​യി​ൽ ഓ​ടു​ന്ന തി​രു​ച്ചി​റ​പ്പ​ള്ളി - ജോ​ധ്പൂ​ർ ഹം​സ​ഫ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ്, ഡോ. ​എം.​ജി.​ആ​ർ ചെ​ന്നൈ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ - തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് എ​ക്സ്പ്ര​സ്, മും​ബൈ സി.​എ​സ്.​ടി - ചെ​ന്നൈ ബീ​ച്ച് സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു എ.​സി ത്രീ ​ടി​യ​ർ കോ​ച്ച് കൂ​ടി അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    TAGS:special trainsIndian Railways
