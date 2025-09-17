Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    17 Sept 2025 11:21 PM IST
    Updated On
    17 Sept 2025 11:21 PM IST

    വാ​യു മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം: മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​ക്ക​കം ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി; മ​​ലി​​നീ​​ക​​ര​​ണ നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ ബോ​​ർ​​ഡു​​ക​​ളി​​ലെ ഒ​​ഴി​​വു​​ക​​ൾ നി​​ക​​ത്താ​ത്ത​തി​ന് വി​മ​ർ​ശ​നം

    വാ​യു മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം: മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​ക്ക​കം ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി; മ​​ലി​​നീ​​ക​​ര​​ണ നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ ബോ​​ർ​​ഡു​​ക​​ളി​​ലെ ഒ​​ഴി​​വു​​ക​​ൾ നി​​ക​​ത്താ​ത്ത​തി​ന് വി​മ​ർ​ശ​നം
    ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി: ശൈ​​ത്യ​​കാ​​ലം ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു​​മു​​മ്പ് വാ​​യു മ​​ലി​​നീ​​ക​​ര​​ണം ത​​ട​​യു​​ന്ന​​തി​​നു​​ള്ള ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ൾ സ്വീ​​ക​​രി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് സു​​പ്രീം കോ​​ട​​തി. ഇ​​തി​​നു​​ള്ള ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ൾ മൂ​​ന്നാ​​ഴ്ച​​ക്കു​​ള്ളി​​ൽ സ്വീ​​ക​​രി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് വാ​​യു ഗു​​ണ​​നി​​ല​​വാ​​ര മാ​​നേ​​ജ്മെ​​ന്റ് ക​​മീ​​ഷ​​ൻ (സി.​​എ.​​ക്യു.​​എം), കേ​​ന്ദ്ര മ​​ലി​​നീ​​ക​​ര​​ണ നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ ബോ​​ർ​​ഡ് (സി.​​പി.​​സി.​​ബി), സം​​സ്‍ഥാ​​ന മ​​ലി​​നീ​​ക​​ര​​ണ നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ ബോ​​ർ​​ഡു​​ക​​ൾ എ​​ന്നി​​വ​​യോ​​ട് സു​​പ്രീം കോ​​ട​​തി ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു.

    ചീ​​ഫ് ജ​​സ്റ്റി​​സ് ബി.​​ആ​​ർ. ഗ​​വാ​​യി, ജ​​സ്റ്റി​​സ് കെ. ​​വി​​നോ​​ദ് ച​​ന്ദ്ര​​ൻ എ​​ന്നി​​വ​​ര​​ട​​ങ്ങി​​യ ബെ​​ഞ്ചി​േ​​ന്റ​​താ​​ണ് ന​​ട​​പ​​ടി. ഈ ​​അ​​തോ​​റി​​റ്റി​​ക​​ളി​​ലെ ഒ​​ഴി​​വു​​ക​​ൾ നി​​ക​​ത്തു​​ന്ന​​തു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട സ്വ​​മേ​​ധ​​യാ എ​​ടു​​ത്ത കേ​​സ് പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ബെ​​ഞ്ച്. ഒ​​ക്ടോ​​ബ​​ർ എ​​ട്ടി​​ന് കേ​​സ് വീ​​ണ്ടും പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കും.

    സം​സ്ഥാ​ന മ​​ലി​​നീ​​ക​​ര​​ണ നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ ബോ​​ർ​​ഡു​​ക​​ളി​​ലെ ദീ​​ർ​​ഘ​​കാ​​ല ഒ​​ഴി​​വു​​ക​​ൾ നി​​ക​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​ൽ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ പ​​രാ​​ജ​​യ​​പ്പെ​​ട്ട​​തി​​നെ കോ​​ട​​തി രൂ​​ക്ഷ​​മാ​​യി വി​​മ​​ർ​​ശി​​ച്ചു. മ​​ലി​​നീ​​ക​​ര​​ണം രൂ​​ക്ഷ​​മാ​​കു​​ന്ന സ​​മ​​യ​​ത്ത് ആ​​വ​​ശ്യ​​ത്തി​​ന് ജീ​​വ​​ന​​ക്കാ​​രി​​ല്ലാ​​ത്ത​​ത് പ​​രി​​സ്ഥി​​തി പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി കൂ​​ടു​​ത​​ൽ വ​​ഷ​​ളാ​​ക്കും. മൂ​​ന്നു​​മാ​​സ​​ത്തി​​നു​​ള്ളി​​ൽ ഒ​​ഴി​​വു​​ക​​ൾ നി​​ക​​ത്ത​​ണ​​മെ​​ന്ന് ഉ​​ത്ത​​ർ​​പ്ര​​ദേ​​ശ്, ഹ​​രി​​യാ​​ന, രാ​​ജ​​സ്ഥാ​​ൻ, പ​​ഞ്ചാ​​ബ് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളോ​​ട് ബെ​​ഞ്ച് ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു. അ​​തേ​​സ​​മ​​യം, സം​​സ്ഥാ​​ന മ​​ലി​​നീ​​ക​​ര​​ണ നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ ബോ​​ർ​​ഡു​​ക​​ളി​​ലും സി.​​എ.​​ക്യു.​​എ​​മ്മി​​ലും സി.​​പി.​​സി.​​ബി​​യി​​ലും സ്ഥാ​​ന​​ക്ക​​യ​​റ്റ ത​​സ്തി​​ക​​ക​​ൾ നി​​ക​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​ന് ആ​​റ് മാ​​സ​​ത്തെ സ​​മ​​യം അ​​നു​​വ​​ദി​​ച്ചു.

    ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ലെ​​യും അ​​യ​​ൽ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളാ​​യ പ​​ഞ്ചാ​​ബ്, ഹ​​രി​​യാ​​ന, ഉ​​ത്ത​​ർ​​പ്ര​​ദേ​​ശ്, രാ​​ജ​​സ്ഥാ​​ൻ എ​​ന്നി​​വ​​യു​​ടെ ചി​​ല ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ​​യും വാ​​യു​​വി​​ന്റെ ഗു​​ണ​​നി​​ല​​വാ​​രം ഉ​​റ​​പ്പു​​വ​​രു​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​നാ​​യി കേ​​ന്ദ്രം രൂ​​പ​​വ​​ത്ക​​രി​​ച്ച സ്ഥാ​​പ​​ന​​മാ​​ണ് സി.​​എ.​​ക്യു.​​എം.

    News Summary - Air pollution: Supreme Court orders action within three weeks; Criticism for not filling vacancies in pollution control boards Open in Google Translate
