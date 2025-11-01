Begin typing your search above and press return to search.
    2023ൽ ഡൽഹിയിലെ മരണത്തിൽ 15 ശതമാനം മലിനീകരണം മൂലമെന്ന്

    മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ​യെ വാ​യു​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വിവരം ല​ഭ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്
    air pollution is now the biggest health risk in Delhi, accounting for nearly 15% of all deaths in 2023.
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വാ​യു​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​മ്പോ​ൾ, മ​ര​ണ​നി​ര​ക്കി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ 2023ലെ ​ക​ണ​ക്ക് ആ​ശ​ങ്ക കൂ​ട്ടു​ന്നു. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ മൊ​ത്തം മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ​യി​ൽ 15 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലും മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ വി​ല്ല​ന്‍. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ബേ​ർ​ഡ​ന്‍ ഓ​ഫ് ഡി​സീ​സ് (ജി.​ബി.​ഡി) പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ഡേ​റ്റ​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഹെ​ൽ​ത്ത് മെ​ട്രി​ക്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​വാ​ല്വേ​ഷ​ന്‍ (ഐ.​എ​ച്ച്.​എം.​ഇ) ഈ ​ഡേ​റ്റ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ആ ​വ​ർ​ഷം ഉ​ണ്ടാ​യ 17,188 മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണം ക​ടു​ത്ത മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. അ​താ​യ​ത്, ന​ഗ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ ഏ​ഴു മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നു​വീ​തം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ വാ​യു​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം മൂ​ല​മാ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്.

    ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​ത്തെ​യും ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം മൂ​ല​മു​ള്ള മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ കൂ​ടി​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഉ​യ​ർ​ന്ന ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ​വും പ്ര​മേ​ഹ​വും മൂ​ലം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ അ​ത് കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് സെ​ന്‍റ​ർ ഫോ​ർ റി​സ​ർ​ച് ഓ​ൺ എ​ന​ർ​ജി ആ​ൻ​ഡ് ക്ലീ​ന്‍ എ​യ​ർ (സി.​ആ​ർ.​ഇ.​എ) ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. വാ​യു മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ രം​ഗ​ത്തെ ഒ​രു പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ് അ​തെ​ന്നും സി.​ആ​ർ.​ഇ.​എ​യി​ലെ ഒ​രു അ​ന​ലി​സ്റ്റാ​യ മ​നോ​ജ് കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ​യെ വാ​യു​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഡേ​റ്റ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്.

    delhi air pollutionHealth Alert
