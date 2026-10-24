വിമാന ഇന്ധനനികുതി കുറയ്ക്കൽ നടപടിയിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് നന്ദി അറിയിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ

വിമാന ഇന്ധനനികുതി കുറയ്ക്കൽ നടപടിയിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് നന്ദി അറിയിച്ച് എയർ ഇന്ത്യtext_fields
ചെന്നൈ : വിമാന ഇന്ധനത്തിന്റെ നികുതി കുറച്ച നടപടിയിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്ക്കും നന്ദി അറിയിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ. വിമാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനച്ചെലവ് കുറക്കാനും സംസ്ഥാനത്തെ വിമാന സർവിസുകൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്ന നടപടിയാണിതെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
വിമാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഫ്യൂവലിന്റെ (എടിഎഫ്) VAT നികുതിയാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ കുറച്ചത്. ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ നികുതി 29 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 16 ശതമാനമായും സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റുവിമാനത്താവളങ്ങളിൽ 29 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് ഒരു ശതമാനമായുമാണ് കുറച്ചത്. നവംബർ ഒന്നുമുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് പുതിയ നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്.
നികുതി കുറച്ചതിലൂടെ വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ഇന്ധനച്ചെലവിൽ ആശ്വാസമുണ്ടാകുമെന്നും വിമാന സർവിസുകൾ വിപുലീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും എയർ ഇന്ത്യ സാമൂഹികമാധ്യമത്തിലൂടെ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ വിമാനബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനും യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ മികച്ച സേവനം നൽകാനും ഈ തീരുമാനം സഹായിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രതീക്ഷ.
വിമാന ഇന്ധനത്തിന്റെ ഉയർന്ന നികുതി ഏറെക്കാലമായി വിമാനക്കമ്പനികൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന പരാതികളിലൊന്നായിരുന്നു. നികുതി കുറച്ചതോടെ ചെന്നൈയിൽ ഇന്ധനം നിറക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് കുറയുകയും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളുമായി മത്സരിക്കാൻ തമിഴ്നാടിന് കൂടുതൽ അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
നികുതിയിളവ് വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ചെലവ് കുറക്കുമെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുറയുമോയെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ധനച്ചെലവിലെ ലാഭം യാത്രക്കാർക്ക് കൈമാറുമോ എന്നത് വിമാനക്കമ്പനികളുടെ തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. കൂടുതൽ സർവിസുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും എയർ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ല.