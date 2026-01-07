Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightപുതിയ സി.ഇ.ഒയെ...
    India
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 6:00 AM IST

    പുതിയ സി.ഇ.ഒയെ നിയമിക്കാനൊരുങ്ങി എയർ ഇന്ത്യ

    text_fields
    bookmark_border
    പുതിയ സി.ഇ.ഒയെ നിയമിക്കാനൊരുങ്ങി എയർ ഇന്ത്യ
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: എയർ ഇന്ത്യ സി.ഇ.ഒ കംപ്ബെൽ വിൽസണിനെ ടാറ്റാ ഗ്രൂപ് മാറ്റാനൊരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിലെ വേഗക്കുറവും പുരോഗതിയില്ലായ്മയും ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന് അതൃപ്തിയുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് സൂചന. ബ്രിട്ടനിലെയും യു.എസിലെയും ചില വിമാനക്കമ്പനികളുടെ സി.ഇ.ഒമാരുമായി ടാറ്റ സൺസ് ചെയർമാൻ എൻ. ചന്ദ്രശേഖരൻ ചർച്ച നടത്തിയതായി അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങളടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

    സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബജറ്റ് വിമാനക്കമ്പനിയായ സ്കൂട്ട് എയർലൈൻസിന്റെ സി.ഇ.ഒയായിരുന്ന കാംപ്ബെൽ 2022 മേയിലാണ് എയർ ഇന്ത്യയുടെ തലപ്പത്തെത്തിയത്.

    അഹ്മദാബാദ് വിമാനദുരന്തമുണ്ടാക്കിയ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും കരക്ക് കയറുന്നതിനിടെയാണ് സി.ഇ.ഒയെ അടക്കം മാറ്റി പരിഷ്കരണത്തിന് എയർ ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുന്നത്. 2027 ജൂൺ വരെയാണ് എയർ ഇന്ത്യയുമായുള്ള കംപ്ബെൽ വിൽസണിന്റെ കരാർ കാലാവധി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CEOAir India
    News Summary - Air India set to appoint new CEO
    Similar News
    Next Story
    X