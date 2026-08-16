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    India
    Posted On
    date_range 16 Aug 2026 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Aug 2026 12:21 PM IST

    വാരണാസി വിമാനത്താവളത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ യാത്രികന്റെ തോക്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; സ്ത്രീക്കും കുട്ടിക്കും പരിക്ക്

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    വാരണാസി വിമാനത്താവളത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ യാത്രികന്റെ തോക്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; സ്ത്രീക്കും കുട്ടിക്കും പരിക്ക്
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    വാരണാസിയിലെ ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ യാത്രികന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന തോക്ക് അബദ്ധത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഞായറാഴ്ചയുണ്ടായ ഈ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്കും കുട്ടിക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് വിമാനത്താവളത്തിൽ വലിയ ആശങ്കയും പരിഭ്രാന്തിയും ഉടലെടുത്തു.

    യാത്രാവേളകളിൽ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും അതീവ കർശനമായ നിയമങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപകടം നടന്നത് വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. യാത്രക്കാരന്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന തോക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്നും അത് സുരക്ഷാ പരിശോധനകളിൽ എങ്ങനെ കടന്നുപോയി എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അധികൃതർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകിവരികയാണെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത്.

    ദിനംപ്രതി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ തോക്കുകളും മറ്റ് ആയുധങ്ങളും കൊണ്ടുപോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഇതിനോടകം ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരായ യാത്രക്കാരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയുയർത്തുന്ന ഇത്തരം അശ്രദ്ധമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

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    TAGS:GUNweaponPassengerVaranasi airportAir India
    News Summary - Air India passenger's gun explodes at Varanasi airport
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