Madhyamam
    India
    India
    Posted On
    4 Feb 2026 8:15 AM IST
    Updated On
    4 Feb 2026 8:15 AM IST

    മുംബൈയിൽ വിമാനങ്ങളുടെ ചിറകുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു

    Plane wings collide
    മുംബൈ: മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ, ഇൻഡിഗോ വിമാനങ്ങളുടെ ചിറകുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് സംഭവം.

    അപകടത്തെ തുടർന്ന് രണ്ട് വിമാനങ്ങളും സാ​ങ്കേതിക പരിശോധനകൾക്കായി മാറ്റി. യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് പോകാൻ പറന്നുയരുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ടാക്സിവേയിൽ കാത്തുകിടന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തി​​ന്‍റെയും സമാന്തര റൺവേയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തി​ന്‍റെയും ചിറകുകളാണ് കൂട്ടിമുട്ടിയത്.

    എയർബസ് എ-320 വിമാനങ്ങളാണ് സംഭവത്തിലുൾപ്പെട്ട രണ്ട് വിമാനങ്ങളും. വിമാനങ്ങളിൽ എ​ത്ര യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

    TAGS:IndiGomumbai airportAir India
    News Summary - Air India, IndiGo aircraft scrape wings at Mumbai airport
