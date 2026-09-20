Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    പൈലറ്റിന്റെ സമയോചിത തീരുമാനം നിർണായകമായി; കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്ക് പോയ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചിറക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    Air India Flight Returns Delhi
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും കാഠ്മണ്ഡുവലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരികെ ഇറക്കി. ശനിയാഴ്ചയാണ് എയർ ഇന്ത്യയുടെ A320 വിമാനത്തിന് പറക്കലിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഇതേതുടർന്ന് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജർ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് പൈലറ്റ് വിമാനം ഉടൻ തന്നെ ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചിറക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

    ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത വിമാനത്തിൽ നിന്നും യാത്രക്കാരെയും ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി എയർ ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. വിമാനത്തിൽ ആകെ എത്ര യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിലും യാത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടായ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ മാനേജ്‌മെന്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടപെടുകയും ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു. കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്ന യാത്രക്കാർക്കായി എയർ ഇന്ത്യ ഉടൻ തന്നെ മറ്റൊരു വിമാനം ക്രമീകരിക്കുകയും, അതിൽ മുഴുവൻ യാത്രക്കാരെയും കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

    അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിച്ച ഈ അടിയന്തര സാഹചര്യം മൂലം യാത്രക്കാർക്കുണ്ടായ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാവിധ അസൗകര്യങ്ങളിലും എയർ ഇന്ത്യ അധികൃതർ ഔദ്യോഗികമായി തങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൈലറ്റിന്റെയും ക്രൂ അംഗങ്ങളുടെയും സമയോചിതമായ തീരുമാനവും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചതുമാണ് വിമാനം അപകടമില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായി തിരികെ ഡൽഹിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചതെന്ന് എയർഇന്ത്യ ജീവനക്കാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Air India Flight Returns Delhi
    Next Story
    X