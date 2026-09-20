പൈലറ്റിന്റെ സമയോചിത തീരുമാനം നിർണായകമായി; കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്ക് പോയ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചിറക്കി

പൈലറ്റിന്റെ സമയോചിത തീരുമാനം നിർണായകമായി; കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്ക് പോയ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചിറക്കിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും കാഠ്മണ്ഡുവലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരികെ ഇറക്കി. ശനിയാഴ്ചയാണ് എയർ ഇന്ത്യയുടെ A320 വിമാനത്തിന് പറക്കലിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഇതേതുടർന്ന് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജർ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് പൈലറ്റ് വിമാനം ഉടൻ തന്നെ ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചിറക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത വിമാനത്തിൽ നിന്നും യാത്രക്കാരെയും ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി എയർ ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. വിമാനത്തിൽ ആകെ എത്ര യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിലും യാത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടായ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ മാനേജ്മെന്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടപെടുകയും ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു. കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്ന യാത്രക്കാർക്കായി എയർ ഇന്ത്യ ഉടൻ തന്നെ മറ്റൊരു വിമാനം ക്രമീകരിക്കുകയും, അതിൽ മുഴുവൻ യാത്രക്കാരെയും കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.
അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിച്ച ഈ അടിയന്തര സാഹചര്യം മൂലം യാത്രക്കാർക്കുണ്ടായ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാവിധ അസൗകര്യങ്ങളിലും എയർ ഇന്ത്യ അധികൃതർ ഔദ്യോഗികമായി തങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൈലറ്റിന്റെയും ക്രൂ അംഗങ്ങളുടെയും സമയോചിതമായ തീരുമാനവും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചതുമാണ് വിമാനം അപകടമില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായി തിരികെ ഡൽഹിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചതെന്ന് എയർഇന്ത്യ ജീവനക്കാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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