Madhyamam
    India
    Posted On
    24 Jan 2026 10:24 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 10:24 PM IST

    എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്സ്​പ്രസിന് പുരസ്‌കാരം

    Air India Express
    കൊച്ചി: വിങ്​സ്​ ഇന്ത്യ 2026ല്‍ എയര്‍ലൈന്‍ വിഭാഗം വിജയിയായി എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്സ്​പ്രസ്. കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം, ഫിക്കി, എയര്‍പോര്‍ട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവര്‍ സംയുക്തമായി ഹൈദരാബാദില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിങ്​സ്​ ഇന്ത്യ 2026ല്‍ പുരസ്‌കാരം സമ്മാനിക്കും.

    മികച്ച യാത്രാനുഭവം, കൂടുതല്‍ കണക്ടിവിറ്റി, മെച്ചപ്പെട്ട സേവനങ്ങള്‍, ഡിജിറ്റല്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഉപയോഗം, നവീകരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ മികവാണ് എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്സ്​പ്രസിനെ പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ രാജ്യത്തെ മറ്റ് എയര്‍ലൈനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സമയനിഷ്ഠയില്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്സ്​പ്രസായിരുന്നു മുന്‍പന്തിയില്‍.

    ദക്ഷിണേഷ്യ, തെക്ക്-കിഴക്കന്‍ ഏഷ്യ, ഗള്‍ഫ് മേഖലകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ 17 അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കും ഇന്ത്യയില്‍ 45 സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്സ്​പ്രസിന് സര്‍വിസുകളുണ്ട്.

    TAGS:air India Express
    News Summary - Air India Express is the winner of the airline category at Wings India 2026
