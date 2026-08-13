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    India
    Posted On
    date_range 13 Aug 2026 11:14 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2026 11:14 PM IST

    പൈ​ല​റ്റു​മാ​ർ​ക്ക് ല​ഹ​രി പ​രി​ശോ​ധ​നയുമായി എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ

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    ഫു​ക്ക​റ്റ്-​ഡ​ൽ​ഹി വി​മാ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പൈ​ല​റ്റ് ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഫു​ക്ക​റ്റ്-​ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ വി​മാ​ന പൈ​ല​റ്റ് ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ പൈ​ല​റ്റു​മാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​മാ​യി എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യും എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സും. ആ​ഗ​സ്റ്റ് നാ​ലി​ന് ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ല്ലാ പൈ​ല​റ്റു​മാ​ർ​ക്കും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ല​ഹ​രി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ത​ന്നെ പ​രി​ശോ​ധ​ന പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നു. താ​യ്‍ല​ൻ​ഡി​ലെ ഫു​ക്ക​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ന്ന എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ വി​മാ​നം യാ​ത്രാ​മ​ധ്യേ 300 മീ​റ്റ​ർ താ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക് പ​തി​ക്കാ​നി​ട​യാ​യ​തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ, പൈ​ല​റ്റ് ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ ഡോ​പ് ടെ​സ്റ്റി​ലും ര​ണ്ടാം പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലും പോ​സി​റ്റി​വാ​യി. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ടാ​റ്റ ഗ്രൂ​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലെ ര​ണ്ട് എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളും പൈ​ല​റ്റു​മാ​രു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. 5000ത്തോ​ളം പൈ​ല​റ്റു​മാ​രാ​ണ് ഇ​രു ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യു​ള്ള​ത്. പൈ​ല​റ്റു​മാ​ർ ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ളോ, നി​രോ​ധി​ത മ​രു​ന്നു​ക​ളോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നി​​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​ക​രാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ ഓ​ഫി​സ്, ഗു​രു​ഗ്രാം അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ പ​രി​ശീ​ല​ന സെ​ഷ​ൻ, ഫ്ലൈ​റ്റ് ബ്രീ​ഫി​ങ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ, പൈ​ല​റ്റ് ബേ​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​വും പ​രി​ശോ​ധ​ന. യൂ​റോ​പ്പി​ലെ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ​യും എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലി​സം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് നാ​ലി​നു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ നാ​ല് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 24 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു.

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    TAGS:Drug UsePhuketAir IndiaDrug testingAir India Express:
    News Summary - Air India and Air Express Make Drug Testing Mandatory for Pilots
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