റൺവേയിൽ നേർക്കുനേർ വന്ന് എയർ ഇന്ത്യയും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസും; മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം

റൺവേയിൽ നേർക്കുനേർ വന്ന് എയർ ഇന്ത്യയും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസും; മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തംtext_fields
മുംബൈ: ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ വലിയൊരു വിമാനാപകടം ഒഴിവായത് അങ്ങേയറ്റം ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയാണ്. ഡൽഹിയിലേക്ക് പറന്നുയരാൻ തയാറെടുക്കുകയായിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനവും, തൊട്ടുമുമ്പ് ലാൻഡ് ചെയ്ത എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനവുമാണ് ഒരേ സമയം ഒരേ റൺവേയിൽ നേർക്കുനേർ വന്നത്. രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്.
എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തെങ്കിലും റൺവേയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതിന് മുൻപേ ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം പറന്നുയരാൻ റൺവേയിലൂടെ കുതിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. റൺവേയിൽ വിമാനങ്ങൾ നേർക്കുനേർ വരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ഉടൻ തന്നെ ഇടപെടുകയും എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റിനോട് ടേക്ക്-ഓഫ് നിർത്തിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളറുടെ സമയോചിതമായ ഈ ഇടപെടലാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയത്.
സംഭവത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് എഐ816 വിമാനം ടേക്ക്-ഓഫ് നിർത്തിവെക്കുകയും സുരക്ഷിതമായി ബേയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയാണ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുൻഗണനയെന്നും വിമാനത്തിന് ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ വീണ്ടും സർവീസിന് അനുവദിക്കൂ എന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ആർക്കും പരിക്കുകളോ വിമാനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകളോ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സംഭവം എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ്.
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