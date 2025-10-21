Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightജൂബിലി ഹിൽസ്...
    India
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 6:45 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 6:45 PM IST

    ജൂബിലി ഹിൽസ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെ ഉവൈസി പിന്തുണക്കും; ‘ബി.ആർ.എസ് ഭരണത്തിൽ ഒരു വാർഡിലും വികസനമില്ല’

    text_fields
    bookmark_border
    Asaduddin Owaisi
    cancel
    camera_alt

    അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി

    ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ ജൂബിലി ഹിൽസ് മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണയുമായി ആൾ ഇന്ത്യ മജ് ലിസെ ഇത്തിഹാദുൽ മുസ് ലിമിൻ (എ.ഐ.എം.ഐ.എം) അധ്യക്ഷൻ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി. ജൂബിലി ഹിൽസ് നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു വാർഡിൽ പോലും ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതി (ബി.ആർ.എസ്) വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

    ജൂബിലി ഹിൽസ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉവൈസിയുടെ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നില്ല. യുവ നേതാവും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയുമായ നവീൻ യാദവിനെ വോട്ട് ചെയ്യാനും ഉവൈസി ആവശ്യപ്പെട്ടു. നവീൻ മണ്ഡലത്തിൽ വികസനം കൊണ്ടുവരും. പാർട്ടി തീരുമാനമാണിതെന്നും ഉവൈസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    വികസനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാത്രമാണ് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നും ഉവൈസി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാറിനെ പിന്തുണക്കുകയാണോ എന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ ഉവൈസി തയാറായില്ല. രേവന്ത് റെഡ്ഡി സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നും ജൂബിലി ഹിൽസ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊണ്ട് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനോ സർക്കാറിനെ മാറ്റാനോ സാധിക്കില്ലെന്നും ഉവൈസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    'ജൂബിലി ഹിൽസിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആണ്. രെവന്ത് റെഡ്ഡി സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊണ്ട് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനോ സർക്കാറിനെ മാറ്റാനോ സാധിക്കില്ല. ബി.ആർ.എസ് മുൻ എം.എൽ.എക്ക് 10 വർഷമാണ് ജൂബിലി ഹിൽസിലെ ജനങ്ങൾ നൽകിയത്, എന്നാൽ, അത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല. മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു വാർഡിൽ പോലും വികസനം ഉണ്ടായില്ല. വികസനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വോട്ട് ചെയ്യുക' -ഉവൈസി പറഞ്ഞു.

    ബി.ആർ.എസ് എം.എൽ.എയുടെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് ജൂബിലി ഹിൽസിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നത്. ബിലി ഹിൽസ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉവൈസിയുടെ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നില്ല. യുവ നേതാവും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയുമായ നവീൻ യാദവിനെ വോട്ട് ചെയ്യാനും ഉവൈസി ആവശ്യപ്പെട്ടു. നവീൻ മണ്ഡലത്തിൽ വികസനം കൊണ്ടുവരും. പാർട്ടി തീരുമാനമാണിതെന്നും ഉവൈസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    'രേവന്ത് റെഡ്ഡി സർക്കാർ കുറഞ്ഞത് 2.5 മുതൽ 3 വർഷം വരെയെങ്കിലും അധികാരത്തിൽ തുടരും. ഇപ്പോഴത്തെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ പോകുന്നില്ല. 2028ൽ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ, ജൂബിലി ഹിൽസിൽ എ.ഐ.എം.ഐ.എം എന്തുചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും' -ഉവൈസി വ്യക്തമാക്കി.

    ബി.ആർ.എസ് എം.എൽ.എയുടെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് ജൂബിലി ഹിൽസിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിവ് വഴിവെച്ചത്. നവീൻ യാദവ് ആണ് മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി. ദീപക് റെഡ്ഡിയാണ് ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥി, 2023ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദീപക് 25,866 വോട്ട് നേടിയിരുന്നു. നവംബർ 14നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Asaduddin OwaisiaimimJubilee HillsLatest NewsAssembly by pollsCongress
    News Summary - AIMIM chief Owaisi backs Congress ahead of Jubilee Hills by-polls
    Similar News
    Next Story
    X