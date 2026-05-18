    date_range 18 May 2026 11:45 PM IST
    date_range 18 May 2026 11:45 PM IST

    അണ്ണാ ഡി.എം.കെയിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷം

    എ​ട​പ്പാ​ടി​യെ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​കൂ​ട്ടാ​ൻ വി​മ​ത നീ​ക്കം കെ. ​രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ
    ചെ​ന്നൈ: അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ​യി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സം​ഘ​ർ​ഷം രൂ​ക്ഷ​മാ​വു​ന്നു. മു​ൻ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ സി.​വി. ഷ​ൺ​മു​ഖം, എ​സ്.​പി. വേ​ലു​മ​ണി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​മ​ത വി​ഭാ​ഗം പാ​ർ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ട​പ്പാ​ടി കെ. ​പ​ള​നി​സ്വാ​മി​യെ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​കൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്. മൊ​ത്ത​മു​ള്ള 2500ല​ധി​കം പാ​ർ​ട്ടി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രി​ൽ അ​ഞ്ചി​ലൊ​ന്ന് പേ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യാ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​കൂ​ട്ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സം​ഘ​ട​നാ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് വി​മ​ത​വി​ഭാ​ഗം പാ​ർ​ട്ടി കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​പ്പു​ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ​ക്ക് 47 എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ വി​മ​ത​പ​ക്ഷ​ത്തു​ള്ള 25 പേ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ ടി.​വി.​കെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യും എ​ട​പ്പാ​ടി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ 22 പേ​ർ എ​തി​രാ​യു​മാ​ണ് വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ നി​യ​മ​സ​ഭാ​ക​ക്ഷി ര​ണ്ടാ​യി പി​ള​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​വും ത​ങ്ങ​ളെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​െ​പ്പ​ട്ട് സ്പീ​ക്ക​ർ ജെ.​സി.​ഡി പ്ര​ഭാ​ക​ര​ന് ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, സ്പീ​ക്ക​ർ ഇ​തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്, വി​മ​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ 26 പേ​രെ പാ​ർ​ട്ടി ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി പ​ക​രം പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ നി​യോ​ഗി​ച്ച് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ട​പ്പാ​ടി പ​ള​നി​സാ​മി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. ഇ​തി​ൽ പ​ല​രും എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​കൂ​ടി​യാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ, പാ​ർ​ട്ടി ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​ശ്ന​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ട​പ്പാ​ടി പ​ള​നി​സാ​മി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പാ​ർ​ട്ടി ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:TamilnaduaiadmkPolitics
    News Summary - AIADMK internal rift widens; senior leaders revolt against leadership
