    date_range 7 Jan 2026 10:25 PM IST
    date_range 7 Jan 2026 10:25 PM IST

    തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആഗോള ഭാവി ചർച്ചചെയ്യാൻ കമീഷന്റെ അന്തർദേശീയ സമ്മേളനം

    യു.​എ​സ് അ​ട​ക്കം 40ൽ ​ഏ​റെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ം
    Election Commission of India
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ​യും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ഭാ​വി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് യു.​എ​സ് അ​ട​ക്കം 40ൽ ​ഏ​റെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ത്രി​ദി​ന അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​തി​​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കും. ഈ ​മാ​സം 21 മു​ത​ൽ 23 വ​രെ ഭാ​ര​ത മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നു​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് 100 പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഇ​വ​രെ കൂ​ടാ​തെ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ വി​ദേ​ശ എം​ബ​സി​ക​ൾ, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളി​ലു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​രും സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​പ്പ് ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ഏ​കോ​പ​ന​വേ​ദി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യെ​ത്തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് രാ​ജ്യം ത്രി​ദി​ന അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഡെ​മോ​ക്ര​സി ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് (​ഐ.​ഐ.​​ഐ.​ഡി.​ഇ.​എം) ആ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ലോ​ക​ത്തെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​പ്പ് ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ഐ.​ഐ.​​ഐ.​ഡി.​ഇ.​എം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ രാ​കേ​ഷ് വ​ർ​മ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ത്ത​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ൽ ​നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലെ പു​ത്ത​ൻ​രീ​തി​ക​ളും ആ​വി​ഷ്‍കാ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​യും അ​തി​ന്റെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടും സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​വും ലോ​ക​ത്തി​ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ​സ്.​ഐ.​ആ​റും വോ​ട്ടു​ചോ​രി​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം സ​ജീ​വ ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ണ്ടാ​കു​മോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് വ​ർ​മ വ്യ​ക്ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ലോ​ഗോ​പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു.

