Madhyamam
    India
    Posted On
    7 Nov 2025 10:37 PM IST
    Updated On
    7 Nov 2025 10:37 PM IST

    അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് വി​മാ​ന​ദു​ര​ന്തം: പൈലറ്റുമാരെ പഴിക്കേണ്ടെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

    വി​ദേ​ശ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടേ​ത് ദു​ഷി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്
    Ahmedabad plane crash
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് വി​മാ​ന​ദു​ര​ന്തം പൈ​ല​റ്റു​മാ​രു​ടെ കു​ഴ​പ്പ​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ആ​രും വി​ശ്വ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. പൈ​ല​റ്റി​ന്റെ പി​താ​വ് ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ ദുഃ​ഖ​ഭാ​രം ​ചു​മ​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച പൈ​ല​റ്റു​മാ​രി​ൽ ഫ്ലൈ​റ്റ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ആ​യി​രു​ന്ന സു​മി​ത് സ​ബ​ർ​വാ​ളി​ന്‍റെ, പി​താ​വ് പു​ഷ്ക​രാ​ജ് സ​ബ​ർ​വാ​ൾ സ്വ​ത​ന്ത്ര ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വെ​യാ​ണ് കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം. സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് റി​ട്ട. ജ​ഡ്‌​ജി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​വും സു​താ​ര്യ​വു​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത്, ജോ​യ്‌​മ​ല്യ ബാ​ഗ്‌​ചി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചു.

    നി​ല​വി​ൽ എ​യ​ർ​ക്രാ​ഫ്റ്റ് ആ​ക്‌​സി​ഡ​ന്‍റ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ബ്യൂ​റോ (എ.​എ.​ഐ.​ബി) ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ഗോ​പാ​ൽ ശ​ങ്ക​ര​നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദു​ര​ന്തം അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ ബെ​ഞ്ച് പി​താ​വ് ആ ​ദുഃ​ഖ​ഭാ​രം ചു​മ​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും എ.​എ.​ഐ.​ബി ന​ട​ത്തി​യ പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പൈ​ല​റ്റു​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​മി​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വാ​ൾ സ്ട്രീ​റ്റ് ജേ​ണ​ലി​ൽ വ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പൈ​ല​റ്റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തെ പി​ഴ​വി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​മ​ർ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ വി​ദേ​ശ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ കാ​ര്യ​മാ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി. അ​ത് ദു​ഷി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്ങാ​ണെ​ന്നും പൈ​ല​റ്റി​ന് പി​ഴ​വ് സം​ഭ​വി​ച്ചെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഒ​രാ​ളും വി​ശ്വ​സി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും വി​ദേ​ശ മാ​ധ്യ​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഹ​ര​ജി​യും അ​നു​ബ​ന്ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ത്ത് കോ​ട​തി ന​വം​ബ​ർ 10 ന് ​വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. 260 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ ഡ്രീം​ലൈ​ന​ർ വി​മാ​ന ദു​ര​ന്തം ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ൺ 12 നാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്.

