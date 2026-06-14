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    India
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 7:15 AM IST

    അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ്‍ വിമാന ദുരന്തം അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് വൈകും

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    വി​മാ​ന ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ 12 മാ​സ​ത്തി​ന​കം അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്
    അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ്‍ വിമാന ദുരന്തം അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് വൈകും
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​ടു​ക്കി​യ അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ്‍ വി​മാ​ന ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ അ​ന്തി​മ അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് നീ​ളു​മെ​ന്ന് സൂ​ച​ന. വി​മാ​ന ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ 12 മാ​സ​ത്തി​ന​കം അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്‍ട്ര സി​വി​ൽ വ്യോ​മ​യാ​ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ത് ബാ​ധ്യ​ത​യ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് വി​മാ​നാ​പ​ക​ട അ​ന്വേ​ഷ​ണ ബ്യൂ​റോ (എ.​എ.​ഐ.​ബി)​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​ട​ക്കാ​ല റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ അ​ഭ്യൂ​ഹം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ന്തി​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന് ഇ​നി​യും മൂ​ന്ന് മാ​സ​മെ​ങ്കി​ലും കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. ഫ്ലൈ​റ്റ് റി​ക്കാ​ർ​ഡ​ർ ഡേ​റ്റ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചും അ​പ​ഗ്ര​ഥി​ച്ചും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് എ.​എ.​ഐ.​ബി അ​റി​യി​ച്ച​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക ദി​ന​ത്തി​ൽ വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രി റാം ​മോ​ഹ​ൻ നാ​യി​ഡു എ​ക്‌​സി​ൽ കു​റി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​കാ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും വ്യാ​പ​ക​മാ​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് നേ​രി​ട്ട​ത്. മാ​നു​ഷി​ക​മാ​യ പി​ഴ​വാ​ണ് അ​പ​ക​ട​കാ​ര​ണം എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

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    TAGS:Plane CrashInvestigation ReportIndiaAhmedabad Plane Crash
    News Summary - Ahmedabad plane crash final report to be delayed
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