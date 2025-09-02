വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്ററെ ആദരിച്ച് അഹമ്മദാബാദ് കേരള സമാജം

വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്ററെ ആദരിച്ച് അഹമ്മദാബാദ് കേരള സമാജംtext_fields
ഇതിഹാസ സംഗീത സംവിധായകനും ഗായകനുമായ വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്ററെ ആദരിച്ച് അഹമ്മദാബാദിലെ മലയാളികളുടെ സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ അഹമ്മദാബാദ് കേരള സമാജം. 2025 സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് വൈകിട്ട് സമാജം ഓഫിസിലായിരുന്നു അനുമോദന ചടങ്ങ് നടന്നത്.
വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റർ സംഗീത ലോകത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് അഹമ്മദാബാദ് കേരള സമാജം പ്രസിഡന്റ് സി. ഗിരീശന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തോടെയാണ് ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചത്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബെന്നി വർഗീസ്, വിശിഷ്ടാതിഥിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ കരിയറിനെക്കുറിച്ചും വിവിധ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും മലയാള സംഗീതത്തിന് നൽകിയ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സേവനത്തിന് ലഭിച്ച അംഗീകാരങ്ങളെയും കുറിച്ചും സദസ്സിനെ സംസാരിച്ചു.
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹരികൃഷ്ണ പിള്ള, അലക്സ് ലൂക്കോസ്, ജയൻ സി. നായർ, ജോ. സെക്രട്ടറി വിദ്യാധരൻ എന്നിവർ, വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്ററുടെ ശ്രദ്ധേയമായ യാത്രയെയും തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന കാലാതീതമായ ഈണങ്ങളെയും അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അനുമോദന പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി. വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റർ തന്റെ നിത്യഹരിത ഗാനങ്ങളിൽ ചിലത് ആലപിച്ചു. ജോ.സെക്രട്ടറി എസ്.വി. സദാനന്ദൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിപാടി അവസാനിച്ചു. സംഗീത സായാഹ്നം ഒരു വലിയ വിജയമാക്കിയതിന് എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും അംഗങ്ങൾക്കും സംഗീത പ്രേമികൾക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു.
