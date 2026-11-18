അഹ്മദാബാദ് വിമാനാപകടം: അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് അന്തിമഘട്ടത്തിലെന്ന് കേന്ദ്രംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ നടുക്കി, അഹ്മദാബാദിലുണ്ടായ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനാപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമാനപകട അന്വേഷണ ബ്യൂറോയുടെ (എ.എ.ഐ.ബി) അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച കൂടി സമയം വേണമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റിന്റെ പിതാവും പൈലറ്റ് സംഘടനയുമടക്കം നൽകിയ ഹരജി പരിഗണിച്ചപ്പോഴാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സെപ്റ്റംബർ പകുതിയോടെയോ ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെയോ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നായിരുന്നു ജൂലൈ 28-ന് കേന്ദ്രം സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, അന്വേഷണം അനന്തമായി നീട്ടികൊണ്ടുപോകുകയാണെന്ന് ഹരജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. റിപ്പോർട്ട് മനഃപൂർവം വൈകിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സർക്കാറിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു. വിമാനത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും പരിശോധനക്കായി അതത് നിർമാതാക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കേണ്ടി വന്നതിനാലാണ് അന്വേഷണത്തിന് സമയമെടുത്തതെന്നും വിദേശ യാത്രക്കാരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരും അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
2025 ജൂൺ 12-നാണ് 229 യാത്രക്കാരും 12 ജീവനക്കാരും കൊല്ലപ്പെട്ട വിമാന അപകടം ഉണ്ടായത്. അഹ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലെ ഗാറ്റ് വിക്ക് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യയുടെ ബോയിങ് 787-8 ഡ്രീം ലൈൻ വിമാനം പറന്നുയർന്ന ഉടൻ അപകടത്തിൽപെടുകയായിരുന്നു.