Madhyamam
    5 Dec 2025 11:45 PM IST
    5 Dec 2025 11:46 PM IST

    കൈകോർത്ത് ഇ​ന്ത്യ, റ​ഷ്യ; നി​ര​വ​ധി ക​രാ​റു​ക​ളും ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു

    കൈകോർത്ത് ഇ​ന്ത്യ, റ​ഷ്യ; നി​ര​വ​ധി ക​രാ​റു​ക​ളും ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന് പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​നും പ​ര​സ്പ​ര ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി. ഇ​ന്ത്യ പി​ഴ​ത്തീ​രു​വ​യു​ടെ​യും റ​ഷ്യ ഉ​പ​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ട്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ട്ട ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് ആ​വേ​ഗം കൂ​ട്ടാ​ൻ ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. 2030 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക​ർ​മ​പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് അ​ന്തി​മ​രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും ആ​രോ​ഗ്യ, തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ര​സ്പ​ര സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ഉ​ട​മ്പ​ടി​ക​ളി​ലും ഒ​പ്പി​ട്ടു.

    ആ​ണ​വ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഊ​ർ​ജ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് പ​ര​സ്പ​രം വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന ക​രാ​റി​ലൂ​ടെ റ​ഷ്യ​യി​ലെ നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും. അ​തോ​ടൊ​പ്പം അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തി​ന് ത​ട​യി​ടു​ക​യും ​ചെ​യ്യും.

    ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ര​ക്ഷ​യി​ലും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലും വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ​യും കൈ​മാ​റ്റം ന​ട​ക്കും.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ച​ര​ക്കു​ക​ട​ത്തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​സ്റ്റം​സു​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര വി​വ​ര കൈ​മാ​റ്റം ന​ട​ത്തും. ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. രാ​സ​വ​ള, ഔ​ഷ​ധ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​യു​ക്ത ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും. പ്ര​സാ​ർ ഭാ​ര​തി​യും വി​വി​ധ റ​ഷ്യ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള വി​വി​ധ ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ-​റ​ഷ്യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​രാ​റു​ക​ളും ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ശേ​ഷം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. യൂ​റേ​ഷ്യ​ൻ ഇ​ക​ണോ​മി​ക് യൂ​നി​യ​നു​മാ​യി സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​നു​ള്ള പ്ര​ക്രി​യ ത്വ​രി​ത​​പ്പെ​ടു​ത്തും.

