പിലിഭിത്തിന് പിന്നാലെ ഉത്തർപ്രദേശിലാകെ വിറളിപിടിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ; കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഉത്തരവ്

പിലിഭിത്തിന് പിന്നാലെ ഉത്തർപ്രദേശിലാകെ വിറളിപിടിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ; കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഉത്തരവ്text_fields
ലഖ്നോ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ പിലിഭിത് വോട്ടർ പട്ടിക വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ, സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ടർ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകളും ഫോമുകളും കർശന പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കാൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ (സിഇഒ) നവ്ദീപ് റിൻവ ഉത്തരവിട്ടു. പ്രത്യേക തീവ്ര പുനഃപരിശോധന അവസാനിച്ച ഏപ്രിൽ 10 മുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റുമാർ എന്റർ ചെയ്ത എല്ലാ വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമുകളും പരിശോധിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർമാർക്കും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് സി.ഇ.ഒ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക സംക്ഷിപ്ത പുനഃപരിശോധനയുടെ മുന്നോടിയായി ശനിയാഴ്ച ഡിവിഷണൽ കമ്മീഷണർമാർ, ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർമാർ, ഇ.ആർ.ഒമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഇ.ആർ.ഒമാർ, കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റുകൾ എന്നിവരുമായി നടത്തിയ ഓൺലൈൻ യോഗത്തിലാണ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
പിലിഭിത്തിൽ ഉണ്ടായതിന് സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഏപ്രിൽ 10-ന് ശേഷം ലഭിച്ച 6, 7, 8 എന്നീ ഫോമുകൾ സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തണം.
പിലിഭിത്ത് സദർ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള കൃത്രിമം നടന്നതായി ഒക്ടോബർ 21ന് ഉത്തർപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇലക്ടറൽ ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് നമ്പറുകളും സീരിയൽ നമ്പറുകളും മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് 13,150 വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ മാറ്റിയെന്നായിരുന്നു ആരോപണം.
ഇത്തരം ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഇ.ആർ.ഒമാരും അസിസ്റ്റന്റ് ഇ.ആർ.ഒമാരും കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റുകളും ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുമെന്ന് സി.ഇ.ഒ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 1950 ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 32 പ്രകാരമുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും, മേൽനോട്ടത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ജില്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർമാർ മറുപടി പറയേണ്ടിവരുമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
റോളുകളുടെ നിരീക്ഷകരായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഡിവിഷണൽ കമ്മീഷണർമാർ, അതത് ജില്ലകളിൽ വോട്ടർ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കണം. മേൽനോട്ടത്തിലുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിക്ക് കാരണമാകും.
നേരിട്ട് (ഫിസിക്കൽ ഫോം ആയി) ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ ഡാറ്റാ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ജോലി കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റുകളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് നവ്ദീപ് റിൻവ ഉത്തരവിട്ടു. അത്തരം അപേക്ഷകളെല്ലാം ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ (ബി.എൽ.ഒ) വഴി ‘ബി.എൽ.ഒ ആപ്പ്’ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാവൂ.
ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 6, 7, 8 ഫോമുകളിലെ അപേക്ഷകൾ ഇ.ആർ.ഒമാർ ദിവസേന പരിശോധിച്ച് ചട്ടപ്രകാരം വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കണം. ഫിസിക്കൽ അപേക്ഷകൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കൽ, തിരുത്തൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഔദ്യോഗിക കർതവ്യങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 32 ഉദ്യോഗസ്ഥർ പഠിക്കണമെന്ന് സി.ഇ.ഒ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും ലഭിച്ച പരാതികളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ പിഴവുകൾ ആവർത്തിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.
ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളുടെ ലോഗിൻ ഐഡികളും പാസ്വേഡുകളും മറ്റാരോടും പങ്കിടരുതെന്നും, നിശ്ചിത പാസ്വേഡ് നയത്തിന് വിധേയമായി പാസ്വേഡുകൾ ഉടൻ മാറ്റണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ച ഇരട്ട വോട്ടർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളും യോഗം അവലോകനം ചെയ്തു. സമയബന്ധിതമായി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാത്ത ബുലന്ദ്ഷഹർ, സീതാപൂർ, ഗാസിയാബാദ്, അലിഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർമാരുടെ നടപടിയിൽ സി.ഇ.ഒ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് അയക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
നാഷണൽ ഗ്രീവൻസ് സർവീസ് പോർട്ടൽ, പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസൽ സിസ്റ്റം, സോഷ്യൽ മീഡിയ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഏപ്രിൽ 10 മുതൽ ലഭിച്ച എല്ലാ പരാതികളും കൃത്യസമയത്തും ഗുണനിലവാരത്തോടെയും തീർപ്പാക്കാൻ ഇ.ആർ.ഒമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ECINET ആപ്പിലെയും voters.eci.gov.in പോർട്ടലിലെയും ‘ബുക്ക് എ കോൾ വിത്ത് ബി.എൽ.ഒ’ സൗകര്യം വഴി ലഭിക്കുന്ന കോൾ അഭ്യർഥനകൾ 48 മണിക്കൂറിലധികം തീർപ്പാക്കാതെ വെക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. പൗരന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാതെ ബി.എൽ.ഒമാർ അവരെ ‘ലഭ്യമല്ല’ ( എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുകയോ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകും.
വരാനിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംക്ഷിപ്ത പുനഃപരിശോധനയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇരട്ട വോട്ടുകൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സി.ഇ.ഒ നിർദ്ദേശം നൽകി.