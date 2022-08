cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികൾക്ക് പാർപ്പിടമൊരുക്കുമെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളി കേന്ദ്രസർക്കാർ. റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികൾക്ക് സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന കേന്ദ്ര നഗരകാര്യ മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരിയുടെ ട്വീറ്റ് വന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്‍റെ പ്രതികരണം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദേശങ്ങളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 1100 അഭയാർഥികൾക്കായി 250 ഫ്ലാറ്റുകളടങ്ങുന്ന സമുച്ചയം ബക്കർവാലയിൽ സജ്ജീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അഭയാർഥികൾക്കായുള്ള യു.എൻ ഹൈക്കമീഷന്‍റെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും ഡൽഹി പൊലീസിന്‍റെ 24 മണിക്കൂർ സംരക്ഷണവും റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികൾക്ക് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

മതം, വർഗം എന്നിവ അഭയാർഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പരിഗണിക്കില്ലെന്നും പാർപ്പിടം ഒരുക്കുന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കില്ലെന്നും ഹർദീപ് സിങ് പുരി അറിയിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വിശദീകരണവുമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം രംഗത്തെത്തിയത്.

'അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ നിയമപ്രകാരം നാടുകടത്തുന്നത് വരെ കരുതൽ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിക്കണം. ഡൽഹി സർക്കാർ നിലവിൽ കുടിയേറ്റക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം കരുതൽ തടങ്കലായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഉടൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അവർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്' - ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു.

നിലവിൽ റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികൾ ഡൽഹിയിലെ മണ്ഡൻപൂർ ഖാദറിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. 2018ലും 2021ലും അഭയാർഥികളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയായതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹി സർക്കാർ മണ്ഡൻപൂർ ഖാദറിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്ത് ഏറ്റവും പീഡിതരായ ന്യൂനപക്ഷമാണ് റോഹിങ്ക്യകൾ. മ്യാന്മർ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ 2017ൽ ഇവർ പലായനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

Show Full Article

News Summary -

After Minister's Tweet, Centre Says No Flats For Rohingya In Delhi