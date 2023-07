cancel camera_alt പ്ര​തി​പ​ക്ഷ മു​ന്ന​ണി​യാ​യ ഇ​ൻ​ഡ്യ​യുടെ നേ​താ​ക്ക​ൾ മണിപ്പൂരിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വംശഹത്യ തുടരുന്ന മണിപ്പൂരിന്റെ മുറിവുണക്കാൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ മു​ന്ന​ണി​യാ​യ ഇ​ൻ​ഡ്യ​യി​ലെ 16 പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ൾ ഇംഫാലിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. രണ്ട് സമുദായങ്ങളിലെയും അംഗങ്ങളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും മണിപ്പൂരിലെ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുമെന്നും സംഘാംഗമായ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം.പി സുസ്മിത ദേവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. തങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്നും നാളെയുമായി മ​ണി​പ്പൂ​രിലെ ദുരിതാശ്വാസക്യാമ്പുകൾ അടക്കം സന്ദർശിക്കുന്ന സംഘം ഗവർമണറുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ടു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കുകയും തീ ​തി​ന്നു ക​ഴി​യു​ന്ന ജ​ന​ത​യെ സാ​ന്ത്വ​നി​പ്പി​ക്കു​കയും ചെയ്യും. രണ്ട് സംഘങ്ങളായാണ് ‘ഇൻഡ്യ’യുടെ യാ​ത്ര. അ​ധി​ർ ര​ഞ്ജ​ൻ ചൗ​ധ​രി, സു​സ്​​മി​ത ദേ​വ്​ -തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ​ക​നി​മൊ​ഴി -ഡി.​എം.​കെ, പി. ​സ​ന്തോ​ഷ്​ കു​മാ​ർ -സി.​പി.​ഐ, എ.​എ. റ​ഹിം -സി.​പി.​എം, മ​നോ​ജ്​ ഝാ -​ആ​ർ.​ജെ.​ഡി, ജാ​വേ​ദ്​ അ​ലി​ഖാ​ൻ -സ​മാ​ജ്​​വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി, ഡി. ​ര​വി​കു​മാ​ർ-​ഡി.​എം.​കെ, തിരു തോൽ തിരുമാവളവൻ -വിസികെ, ഫു​ലോ​ദേ​വി നേ​തം -കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എന്നിവരാണ് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത്. രണ്ടാം സംഘത്തിൽ ലാ​ല​ൻ സി​ങ്​ -ജ​ന​താ​ദ​ൾ (യു), ഗൗ​ര​വ്​ ഗൊ​ഗോ​യ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഫൈ​സ​ൽ -എ​ൻ.​സി.​പി, അ​നി​ൽ ഹെ​ഗ്​​ഡെ -ജെ.​ഡി.​യു, ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബ​ഷീ​ർ -മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്, എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ -ആ​ർ.​എ​സ്.​പി, സു​ശീ​ൽ ഗു​പ്ത -ആം ​ആ​ദ്​​മി പാ​ർ​ട്ടി, അ​ര​വി​ന്ദ്​ സാ​വ​ന്ത്​ -ശി​വ​സേ​ന, മ​ഹു​വ മാ​ജി -ജെ.​എം.​എം, ജ​യ​ന്ത്​ ചൗ​ധ​രി -ആ​ർ.​എ​ൽ.​ഡി എ​ന്നി​വ​രാണുള്ളത്. ഇന്ന് രാ​വി​ലെ ഡ​ൽ​ഹി​ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് ഇൻഡിഗോ 6E 2615 വിമാനത്തിലാണ് 20 പേരും പുറപ്പെട്ടത്. യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സം​ഘം ക​ലാ​പ ബാ​ധി​ത​മേ​ഖ​ല​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മ​ട​ങ്ങും.മ​ണി​പ്പൂ​ർ ക​ലാ​പ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി റി​ട്ട. ജ​ഡ്ജി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​വ്​ ഗൗ​ര​വ്​ ഗൊ​ഗോ​യ്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ആദ്യസംഘം ഉച്ച 12 മണിക്ക് ഇംഫാൽ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിച്ചേരും. തുടർന്ന് ഒന്നാം സംഘം ഹെലികോപ്ടറിൽ ചുരാചന്ദ്പൂർ ജില്ലയിലേക്ക് പുറപ്പെടും. 1:10 ന് ചുരാചന്ദ്പൂർ കോളജിലെ ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലിൽ പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ എത്തും. തുടർന്ന് 2:50ന് ഇംഫാൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ബിഷ്ണുപൂരിലെ മൊയ്‌റാംഗ് കോളജ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് പുറപ്പെടും. 3.30ന് ബിഷ്ണുപൂർ ജില്ലയിലെ മൊയ്‌റാംഗ് കോളജ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിക്കുന്ന സംഘം 4:20ന് ഇംഫാലിലെ ഹോട്ടൽ ക്ലാസിക് ഗ്രാൻഡെയിലേക്ക് പോകും. രണ്ടാം സംഘം ചുരാചന്ദ്പൂർ ഹെലിപാഡിൽ നിന്ന് ഉച്ച 1:50ന് ചുരാചന്ദ്പൂർ ഡോൺ ബോസ്‌കോ സ്‌കൂളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലെത്തും. 3:25ന് ഇംഫാൽ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ് ജില്ലയിലെ അകമ്പാട്ടിലെ ഐഡിയൽ ഗേൾസ് കോളജിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിക്കും. തുടർന്ന് 4:35ന് റോഡ് മാർഗം ലംബോയ്‌ഖോങ്കോങ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിക്കും. 5:10ന് താമസസ്ഥലമായ ഇംഫാലിലെ ഹോട്ടൽ ക്ലാസിക് ഗ്രാൻഡെയിൽ എത്തും. ഇന്ന് രാത്രി 8:30 വരെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണും. നാളെ രാവിലെ 9.45ന് ഇംഫാലിലെ രാജ്ഭവനിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ഇൻഡ്യ എം.പിമാർ ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. 12:35ന് 6E 2503 ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിക്കും. വൈകീട്ട് 3:15 ഓടെ ഡൽഹിയിൽ എത്തും. ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളും സന്ദർശിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചതായി കോൺഗ്രസ് എംപിയും രാജ്യസഭയിലെ വിപ്പുമായ നസീർ ഹുസൈൻ അറിയിച്ചു. Show Full Article

After jolt from opposition, Centre has woken up'- INDIA bloc MPs head to Manipur