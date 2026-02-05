Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right42 വ​ർ​ഷം മു​ന്പു​ള്ള...
    India
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 9:02 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 9:02 PM IST

    42 വ​ർ​ഷം മു​ന്പു​ള്ള കൊ​ല​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യെ വെ​റു​തെ​വി​ട്ട് അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി

    text_fields
    bookmark_border
    42 വ​ർ​ഷം മു​ന്പു​ള്ള കൊ​ല​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യെ വെ​റു​തെ​വി​ട്ട് അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: 42 വ​ർ​ഷം മു​മ്പുള്ള കൊ​ല​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യെ വെ​റു​തെ​ വി​ട്ട് അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​ക്കോ​ട​തി. ഇ​പ്പോ​ൾ 100 വ​യ​സു​ള്ള പ്ര​തി ധ​നീ​റാ​മി​നെയാണ് വെ​റു​തെ​വി​ട്ട​ത്. സം​ശ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​നു​കൂ​ല്യം ന​ൽ​കി​യും അ​പ്പീ​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ കാ​ല​താ​മ​സ​വും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യു​മാ​ണിത്.

    ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ച​ന്ദ്ര​ധാ​രി സിങ്, സ​ഞ്ജീ​വ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്, 1984ൽ ​ഹ​മീ​ർ​പു​ർ സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ച ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കി പ്ര​തി​യെ വെ​റു​തെ വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​ചാ​ര​ണ​ക്കോ​ട​തി​യു​ടെ വി​ധി​ക്കെ​തി​രാ​യ ധ​നീ​റാ​മി​ന്‍റെ അ​പ്പീ​ൽ ഹൈ​ക്കോ​ട​തി​യി​ൽ 40 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​തെ തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Allahabad High CourtMurder Case
    News Summary - After 42 years, Allahabad High Court clears 100year-old man in 1982 murder case
    Similar News
    Next Story
    X