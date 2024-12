അതിതീവ്ര ദുരന്തമായി അംഗീകരിച്ചതിൽ സന്തോഷം, മതിയായ ഫണ്ടും അനുവദിക്കണം -പ്രിയങ്ക

ന്യൂഡൽഹി: മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ഉരുൾ ദുരന്തത്തിൽ കേരളത്തിന്‍റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച് അതിതീവ്ര ദുരന്തമായി (ലെ​വ​ൽ മൂ​ന്ന് കാ​റ്റ​ഗ​റി) പ്രഖ്യാപിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതികരണവുമായി എം.പിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. തീരുമാനത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പ്രിയങ്ക എക്സിൽ കുറിച്ചു. എന്നാൽ, മതിയായ ഫണ്ടും എത്രയും വേഗം അനുവദിക്കണമെന്നും പ്രിയങ്ക ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വയനാട് ദുരന്തത്തെ "അതിതീവ്ര ദുരന്ത"മായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനം അമിത്ഷാ എടുത്തതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത് പുനരധിവാസം ആവശ്യമുള്ളവരെ വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും ശരിയായ ദിശയിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പുമാണ്. അതിനായി മതിയായ ഫണ്ട് എത്രയും വേഗം അനുവദിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നാമെല്ലാവരും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും -പ്രിയങ്ക കുറിച്ചു.

I am glad @AmitShah has finally taken the decision to declare the Wayanad tragedy as a “Disaster of Severe Nature”. This will greatly help those in need of rehabilitation and is definitely a step in the right direction.



