പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ 1.8 ലക്ഷം കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പ്; ലക്ഷ്യം തദ്ദേശീയ സൈനിക ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തലെന്ന്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ നിർമാണ മേഖലയിൽ അടുത്ത വർഷം 1.8 ലക്ഷം കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പദ്ധതിയിടുന്നു. ഇന്ത്യൻ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യ കുത്തകകൾക്ക് തീറെഴുതിക്കൊടുക്കുന്നു എന്ന ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾക്കിടയിൽ ആണ് അദാനിയുടെ പുതിയ നീക്കം.
ആളില്ലാത്ത സ്വയംനിയന്ത്രിതമായ സംവിധാനങ്ങളിലും, നൂതന ഗൈഡഡ് ആയുധങ്ങളിൽ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി യുദ്ധ സന്നാഹത്തിൽ ഒരു ‘സ്റ്റെൽത്ത് ആങ്കർ റോൾ’ വഹിക്കുക എന്നതാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
‘2025ൽ അദാനി ഡിഫൻസ് ആന്റ് എയ്റോസ്പേസ് വിപുലമായ ആസൂത്രണത്തിൽ നിന്ന് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വിന്യാസത്തിലേക്ക് മാറി. അതിന്റെ ചില സൈനിക ഹാർഡ്വെയർ ‘ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ’ ഉപയോഗിച്ചു. അടുത്ത വർഷം ആളില്ലാത്തതും സ്വയംഭരണപരവുമായ സംവിധാനങ്ങൾ, അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗൈഡഡ് ആയുധങ്ങൾ, സെൻസറുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, എ.ഐ പ്രാപ്തമാക്കിയ മൾട്ടി-ഡൊമെയ്ൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സ്കെയിൽ-അപ്പ് മെയിന്റനൻസ്, റിപ്പയർ ആൻഡ് ഓവർഹോൾ, പരിശീലന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപമിറക്കു’മെന്നാണ് കമ്പനി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്.
സെൻസറുകൾ, സോഫ്റ്റ്വെയർ, സുരക്ഷിത നെറ്റ്വർക്കുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞ മനുഷ്യ ഇടപെടലോടെ പ്രവർത്തിക്കാനും സൈനിക വ്യാപ്തി വർധിപ്പിക്കാനും ജീവനക്കാരുടെ അപകടസാധ്യത കുറക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളില്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ് വ്യോമ-കടൽ-കര മേഖലകളിലുടനീളമുള്ള സ്വയംനിയന്ത്രിത സംവിധാനങ്ങൾ.
ആകാശത്ത് ദീർഘനേരം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഇന്റലിജൻസ് നിരീക്ഷണം, മറ്റു രഹസ്യാന്വേഷണം, ആശയവിനിമയത്തിലെ റിലേ, കൃത്യത വരുത്തുന്നതും പിന്തുണക്കുന്നതുമായ ദൗത്യങ്ങൾ എന്നിവ നടത്തുന്ന യു.എ.വികൾ അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സമുദ്ര നിരീക്ഷണം, കടലിലെ ആളില്ലാ ഉപരിതല-അണ്ടർവാട്ടർ വാഹനങ്ങൾ, അന്തർവാഹിനിക്കെതിരായ ആക്രമണം, വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഖനി പ്രതിരോധ നടപടികൾ തുടങ്ങിയ ജോലികൾ ഇതിൽന്റെ പരിധിയിൽ വരും. കരയിൽ, ആളില്ലാ കര വാഹനങ്ങൾ ലോജിസ്റ്റിക്സ്, രഹസ്യാന്വേഷണം, സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്യൽ, ചുറ്റളവ് സുരക്ഷ എന്നിവയെയും ഇവ പിന്തുണക്കുന്നു.
ആളില്ലാ ആകാശ-അണ്ടർവാട്ടർ സംവിധാനങ്ങൾ, കൗണ്ടർ-യു.എ.എസ് സൊല്യൂഷനുകൾ, ഗൈഡഡ് ആയുധങ്ങൾ, അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ, ചെറിയ ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും, എയർക്രാഫ്റ്റ് എം.ആർ.ഒ, സിമുലേറ്റർ-ഡ്രൈവൺ പരിശീലനം, എയർബോൺ മുന്നറിയിപ്പ്, നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സംയോജിത-സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ‘കളിക്കാരനായി’ ഇതിനകം അദാനി ഡിഫൻസ് & എയ്റോസ്പേസ് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും സ്രോതസ്സുകൾ പറയുന്നു.
