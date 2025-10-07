Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 4:24 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 4:32 PM IST

    നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നും നിലകൊള്ളും; കരൂർ ദുരന്തബാധിതരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് വിഡിയോകോളിൽ സംസാരിച്ച് വിജയ്

    നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നും നിലകൊള്ളും; കരൂർ ദുരന്തബാധിതരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് വിഡിയോകോളിൽ സംസാരിച്ച് വിജയ്
    Listen to this Article

    ചെന്നൈ: കരൂരിൽ പ്രചാരണ പരിപാടിക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് മരണപെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് വിഡിയോ കോളിൽ സംസാരിച്ച് നടനും ടി.വികെ നേതാവുമായ വിജയ്. മരണപെട്ടവരിൽ അഞ്ച് പേരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായാണ് വിജയ് ബന്ധപ്പെട്ടത്. കുടുംബത്തെ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും പൂർണ പിന്തുണ അറിയിക്കുകയയും ചെയ്തു.

    ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും നിലകൊള്ളുമെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സെപ്റ്റംബർ 27ന് തമിഴക വെട്രി കഴകം തലവൻ വിജയ് നയിച്ച പ്രചരണ പരിപാടിയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 41പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ട്ടപ്പെട്ടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

    സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് വിജയ് ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിച്ചതും ഇരകളുടെ കുടുംബാങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാത്തതും സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി. 10000 പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് 30,000 പേർ തടിച്ചുകൂടിയതാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത്.

    തുടർന്ന് വിജയ് ഏഴ് മണിക്കൂർ പരിപാടിക്ക് വൈകി എത്തുകയും ചെയ്തതോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വശളാവുകയായിരുന്നു. സുരക്ഷാ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചതായും ഭക്ഷണത്തിനും കുടിവെള്ളത്തിനും ശരിയായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

    ദുരന്തത്തിൽ മദ്രാസ് ഹൈകോടതി പാർട്ടിയെയും വിജയിനെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. വിജയ്ക്ക് നേതൃപാടവമില്ലെന്നും സംഭവിച്ചത് മനുഷ്യ നിർമിത ദുരന്തമാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ദുരന്തത്തിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്വം പാർട്ടി ഏറ്റെടുക്കണണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക​ക്ഷി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ടി.​വി.​കെ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​രാ​യെ​ന്നും കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സംഭവത്തിൽ പാർട്ടിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ വൈകുന്നതിൽ സർക്കാരിനെയും കോടതി വിമർശിച്ചിരുന്നു.

    സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ഐ.​ജി അ​സ്ര ഗാ​ർ​ഗി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മു​ഴു​വ​ൻ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​ക​ളും പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റാ​ൻ ക​രൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി

