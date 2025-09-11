Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    11 Sept 2025 11:06 PM IST
    Updated On
    11 Sept 2025 11:06 PM IST

    ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ റദ്ദാക്കിയ നടപടി: മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാറിന് നോട്ടീസ്

    ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ റദ്ദാക്കിയ നടപടി: മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാറിന് നോട്ടീസ്
    മും​ബൈ: 2023 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 11നു​ശേ​ഷം നാ​യി​ബ് ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ​മാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നു​ള്ള മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ഹ​ര​ജി​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും ബോം​ബെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ നാ​ഗ്പൂ​ർ ബെ​ഞ്ച് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ റൈ​റ്റ്സ് (എ.​പി.​സി.​ആ​ർ) ആ​ണ് ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്ക​കം മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് നോ​ട്ടീ​സി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം കേ​ൾ​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ച് 17ന് ​ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​തെ​ന്ന് എ.​പി.​സി.​ആ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശാ​ക്കി​ർ ശൈ​ഖ് ആ​രോ​പി​ച്ചു. ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ്, വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി, സ്കൂ​ൾ പ്ര​വേ​ശ​നം എ​ന്നി​വ​ക്ക് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത് പാ​വ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി പേ​രെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ്യാ​ജ ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് നാ​യി​ബ് ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ​മാ​ർ (ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​റി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ) ന​ൽ​കി​യ ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്.

    News Summary - Action taken to cancel birth certificates: Notice to Maharashtra government
