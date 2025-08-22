Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 3:33 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 3:35 PM IST

    ‘11 രേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ സ്വീകരിക്കണം’: ബിഹാർ എസ്‌.ഐ.ആർ വിഷയത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനോട് സുപ്രീംകോടതി

    ‘കരടു പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കിയ വോട്ടർമാക്ക് ഓൺലൈനായും അപേക്ഷകൾ സമർപിക്കാം’
    
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാർ തീവ്ര ​വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‍കരണത്തിൽ നിർണായക ഉത്തരവുമായി സുപ്രീംകോടതി. വോട്ടർമാരുടെ വോട്ടവകാശം അനുവദിക്കാൻ 11 രേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് സ്വീകരിക്കാൻ വിഷയത്തിലെ ഒരു ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനോട് സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ചു. മുഴുവൻ നടപടിക്രമങ്ങളും വോട്ടർ സൗഹൃദപരമായിരിക്കണമെന്നും ​കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബിഹാർ എസ്‌.ഐ.ആറിനായി ഇല്ലാതാക്കിയ വോട്ടർമാരുടെ ക്ലെയിമുകൾ ഓഫ്​ലൈനായി മാ​ത്രമല്ല, ഓൺലൈനായും സമർപ്പിക്കാൻ തങ്ങൾ അനുവദിക്കുമെന്നും സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞു.

    11 രേഖകളിൽ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് സഹിതം ആവശ്യമായ ഫോമുകൾ സമർപിക്കുന്നതിന് വോട്ടർമാരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ബി.എൽ.എകൾക്ക് (ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജന്റുമാർ) പ്രത്യേക നിർദേശങ്ങൾ നൽകണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു. ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാർ അത് സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ബിഹാറിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ നടത്തിവരുന്ന പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രശ്നം ഉടലെടുത്തത്. ശരിയായ പരിശോധന കൂടാതെയാണ് യഥാർഥ വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ ഇല്ലാതാക്കിയതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരു ചേർക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ 11 രേഖകളിൽ ആധാർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ എസ്.ഐ.ആർ നടപടിക്രമം അന്യായമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. ആധാർ മറ്റ് രേഖകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രേഖയാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

    എസ്‌.ഐ.ആർ നടപടിക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരടുവോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത 65 ലക്ഷം ആളുകളുടെ പേരുകൾ തിങ്കളാഴ്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. പട്ടികയിൽനിന്ന് ഇല്ലാതാക്കിയ പേരുകൾ ഈ മാസം 19നകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും 22നകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും സുപ്രീംകോടതി ഇ.സിയോട് നിർദേശിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്. സുപ്രീംകോടതി നിർദേശ പ്രകാരം ഓൺലൈനായും പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

    റോഹ്താസ്, ബെഗുസാരായി, അർവാൾ, സിവാൻ, ഭോജ്പൂർ, ജെഹനാബാദ്, ലഖിസാരായി, ബങ്ക, ദർഭംഗ, പൂർണിയ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ പട്ടികകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിഹാറിലെ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർ പറഞ്ഞു.

    അതിനിടെ, ബീഹാറിലെ എസ്.ഐ.ആറിൽ 85,000 പുതിയ വോട്ടർമാർ മുന്നോട്ടു വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജന്റുമാർ രണ്ട് എതിർപ്പുകൾ മാത്രമേ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നും ഇ.സി സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു. തുടർന്നാണ് ഇല്ലാതാക്കിയ വോട്ടർമാരുടെ ക്ലെയിമുകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാൻ അനുവാദം നൽകുന്നതായി ബെഞ്ച് പറഞ്ഞത്.

    ഈ വർഷം അവസാനം നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ബിഹാറിലെ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയയെ ‘വോട്ടുകൾ മോഷ്ടി’ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ആഗസ്റ്റ് 17ന് സസാറാമിൽ നിന്ന് ‘വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര’ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗയ, നളന്ദ, ഭഗൽപൂർ, കതിഹാർ, ദർഭംഗ, ചമ്പാരൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 20ലധികം ജില്ലകളിലൂടെ യാ​ത്ര കടന്നുപോകും. തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 1ന് പട്നയിൽ ഒരു റാലിയോടെ സമാപിക്കും.

    TAGS:Election CommissionAadhaarcongressSupreme CourtBihar SIR
