    India
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 11:02 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 11:02 PM IST

    ഡി.​യു പ്രഫസറെ മർദിച്ച് എ.ബി.വി.പി വനിത നേതാവ്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല (ഡി.​യു) പ്ര​ഫ​സ​റെ മ​ർ​ദി​ച്ച് എ.​ബി.​വി.​പി നേ​താ​വും സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് യൂ​നി​യ​ൻ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ദീ​പി​ക ഝാ. ​സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​ച്ച​ട​ക്ക വി​ഭാ​ഗം സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​റും ബി.​ആ​ർ. അം​ബേ​ദ്ക​ർ കോ​ള​ജ് അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ സു​ജി​ത് കു​മാ​റി​നാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഓ​ഫി​സി​ൽ​വെ​ച്ച് മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ​ത്. ദീ​പി​ക പൊ​ലീ​സ് സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്റെ മു​ഖ​ത്ത​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ​പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ന്നു. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ഗു​ണ്ടാ​യി​സ​മാ​ണ് കാ​മ്പ​സി​ലെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് അ​ച്ച​ട​ക്ക സ​മി​തി​യി​ലെ എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും രാ​ജി​വെ​ച്ചു. അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ അ​ന്ത​സ്സി​നും സു​ര​ക്ഷ​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണ് ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​ധ്യാ​പ​ക യൂ​നി​യ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​ലീ​സ് ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​ത്ത​ത് ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

    TAGS:delhi universityABVP
