Madhyamam
    date_range 19 Sept 2025 6:50 PM IST
    date_range 19 Sept 2025 6:53 PM IST

    ഡൽഹി സർവകലാശാല വിദ്യാർഥി യൂണിയനിൽ പ്രധാന സീറ്റുകൾ എ.ബി.വി.പിക്ക്; എ​ൻ.​എ​സ്.​യു.ഐക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് പദം

    ABVP Candidates Delhi University
    ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി സർവകലാശാല വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ (ഡി.യു.എസ്.യു) തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പി വിദ്യാർഥി സംഘടനയായ എ.ബി.വി.പിക്ക് പ്രധാന മൂന്ന് സീറ്റിൽ വിജയം. പ്രസിഡന്‍റ്, സെക്രട്ടറി, ജോയിന്‍റ് സെക്രട്ടറി സീറ്റുകളിലാണ് എ.ബി.വി.പി സ്ഥാനാർഥികൾ വിജയിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് വിദ്യാർഥി സംഘടനയായ എ​ൻ.​എ​സ്.​യു.ഐ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് പദത്തിൽ വിജയിച്ചു.

    വൈസ് പ്രസിഡന്‍റായി മത്സരിച്ച എൻ.‌എസ്‌.യു‌.ഐയുടെ രാഹുൽ ഝാൻസ്‌ല 29,339 വോട്ടുകൾ നേടി. എ‌.ബി.‌വി‌.പിയുടെ ഗോവിന്ദ് തൻ‌വക്ക് 20,547 വോട്ടും ഇടതുപക്ഷ പിന്തുണയുള്ള ഐസ- എസ്‌.എഫ്‌.ഐയുടെ സോഹന് 4,163 വോട്ടും നേടി രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്തെത്തി.

    പ്രസിഡന്‍റായ എ.ബി.വി.പിയുടെ ആര്യൻ മാൻ 28,821 വോട്ട് നേടി. എൻ‌.എസ്‌.യു‌.ഐയുടെ ജോസ് ലിൻ നന്ദിത ചൗധരി 12,645 വോട്ടും ഐസ-എസ്‌.എഫ്‌.ഐ സ്ഥാനാർഥി അഞ്ജലി 5,385 വോട്ടും നേടി രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനം പിടിച്ചു.

    സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം നേടിയ എ.ബി.വി.പിയുടെ കുനാൽ ചൗധരി 23,779 വോട്ട് നേടി. 9,535 വോട്ട് നേടിയ ഐസ-എസ്.എഫ്.ഐ സ്ഥാനാർഥി അഭിനന്ദനയും 9,525 വോട്ട് നേടിയ എൻ.എസ്‌.യു.ഐയുടെ കബീറും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്തെത്തി.

    ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് എ.ബി.വി.പിയുടെ ദീപിക ഝാ 21,825 വോട്ട് നേടി വിജയിച്ചു. എൻ.എസ്‌.യു.ഐയുടെ ലവ് കുഷ് ബദാന 17,380 വോട്ടും ഐസ-എസ്‌.എഫ്‌.ഐയുടെ അഭിഷേകിന് 8,425 വോട്ടും നേടി രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്തെത്തി.

    കഴിഞ്ഞ വർഷം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി യൂ​നി​യ​ൻ തെ​​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദം പിടിച്ച് എ​ൻ.​എ​സ്.​യു.ഐ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്തിയിരുന്നു. ഏ​ഴു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ ശേ​ഷമായിരുന്നു പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​ദം എ.​ബി.​വി.​പി​യി​ൽ​ നി​ന്ന് എ​ൻ.​എ​സ്.​യു പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തത്. അന്ന് 1,300 വോ​ട്ടി​നാ​ണ് എ​ൻ.​എ​സ്.​യു​വി​​ന്റെ റൗ​ന​ക്ക് ഖാ​ത്രി വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പോ​സ്റ്റും എ​ൻ.​എ​സ്.​യു​വി​ന് ല​ഭി​ച്ചിരുന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി പദവികളിൽ എ.​ബി.​വി.​പി സ്ഥാനാർഥികൾ വി​ജ​യി​ച്ചിരുന്നു.

