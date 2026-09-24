'സംവരണം രാജ്യത്തിന് അനിവാര്യം'; എതിർക്കുന്നവർക്ക് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയില്ലെന്ന് എ.ബി.വി.പി

'സംവരണം രാജ്യത്തിന് അനിവാര്യം'; എതിർക്കുന്നവർക്ക് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയില്ലെന്ന് എ.ബി.വി.പിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള സംവരണ സംവിധാനത്തെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ച് ആർ.എസ്.എസ് അനുകൂല വിദ്യാർഥി സംഘടനയായ അഖിൽ ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്ത് (എ.ബി.വി.പി). രാജ്യത്തിന്റെ സമഗ്ര പുരോഗതിക്ക് സംവരണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും അത് തുടരേണ്ടതുണ്ടെന്നും എ.ബി.വി.പി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. വീരേന്ദ്ര സിംഗ് സോളങ്കി വ്യക്തമാക്കി.
'ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന അവകാശമാണ് സംവരണം, അത് തുടരുക തന്നെ വേണം. എ.ബി.വി.പി എക്കാലത്തും സംവരണത്തിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിന്നിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് മുന്നേറണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഘടന വിശ്വസിക്കുന്നത്; അതിനാണ് സംവരണം അനിവാര്യമാകുന്നത്,' എന്ന് എം.ബി.ബി.എസ് ബിരുദധാരി കൂടിയായ സോളങ്കി പറഞ്ഞു. നിലവിലെ സംവരണ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും പൂർണമായി എടുത്തുകളയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രവും ആഴത്തിലുള്ളതുമായ ധാരണയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യമെന്താണെന്ന് എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ടെന്നും സാമൂഹിക സൗഹാർദ്ദത്തിലാണ് എ.ബി.വി.പിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജാതി സംവരണം റദ്ദാക്കി സാമ്പത്തിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി സംവരണം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 'റിസർവേഷൻ ഹഠാവോ ആന്ദോളൻ' എന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂട്ടായ്മയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് 21-ന് ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയിരുന്നു. തുടർന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെ.പി. നദ്ദ ഈ സമരസമിതി പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എ.ബി.വി.പിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സുപ്രധാന നിലപാട് പുറത്തുവരുന്നത്.
കേന്ദ്രത്തിലും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബി.ജെ.പി ഭരണത്തിലുള്ളതിനാൽ വിദ്യാർഥി വിഷയങ്ങൾ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കാൻ എ.ബി.വി.പിക്ക് പരിമിതികളുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ഭരിക്കുന്നത് ബി.ജെ.പി ആയാലും അല്ലെങ്കിലും വിദ്യാർഥി പ്രശ്നങ്ങളിൽ എ.ബി.വി.പി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ശക്തമായി പോരാടുമെന്ന് സോളങ്കി മറുപടി നൽകി. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സംഘർഷത്തിലൂടെയല്ല പരിഹരിക്കേണ്ടതെന്നും ചർച്ചകളിലൂടെ വഴി തുറക്കാനാണ് സംഘടന മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങാൻ എ.ബി.വി.പി മടിക്കില്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകളില്ലാതെയാണ് വിദ്യാർഥി താല്പര്യങ്ങൾക്കായി സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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