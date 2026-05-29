Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightപൊലീസിനെതിരെ അധിക്ഷേപ...
    India
    Posted On
    date_range 29 May 2026 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 29 May 2026 10:46 AM IST

    പൊലീസിനെതിരെ അധിക്ഷേപ പരാമർശം: രാജസ്ഥാൻ സഹകരണ സഹമന്ത്രി ഗൗതം കുമാർ ദാക്കിനെതിരെ കേസെടുത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    പൊലീസിനെതിരെ അധിക്ഷേപ പരാമർശം: രാജസ്ഥാൻ സഹകരണ സഹമന്ത്രി ഗൗതം കുമാർ ദാക്കിനെതിരെ കേസെടുത്തു
    cancel

    ജയ്പുർ: പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് പൊലീസിനെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ സഹകരണ സഹമന്ത്രി ഗൗതം കുമാർ ദാക്കിനെതിരെ കേസെടുത്തു. പൊലീസുകാരെ മന്ത്രി ചീത്തവിളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് സമൂഹമാധ‍്യമത്തിൽ പ്രചരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ചിത്തോർഗഢിലെ ദുംഗ്ല പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്. എന്നാൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് മന്ത്രി രംഗത്തെത്തി. ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങി ബി.എന്‍.എസിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

    എസ്.എച്ച്.ഒ ഷൈത്താൻ സിങ് നൽകിയ എഫ്.ഐ.ആർ പ്രകാരംഅദ്ദേഹം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് മന്ത്രി ഫോണിൽ വിളിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. വിഷ്ണു കുമാർ, ലക്ഷ്മിനാരായണൻ എന്നീ രണ്ട് കോൺസ്റ്റബിൾമാരെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി തന്നോട് ചോദിച്ചതായും അവരെ തന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും എസ്.എച്ച്. ഒ അവകാശപ്പെട്ടു. കോൺസ്റ്റബിൾമാർ എത്തിയപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് മന്ത്രി അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും മോശം ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് പരാതി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MinisterRajsthanPolice
    News Summary - Abusive remarks against the police: Case registered against Rajasthan Minister of State for Cooperation, Gautam Kumar Dak
    Similar News
    Next Story
    X