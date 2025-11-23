Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഉർദുവി​ന്റെ പേരിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 12:36 PM IST

    ഉർദുവി​ന്റെ പേരിൽ ട്രെയിനിൽ അധിക്ഷേപം; വിദ്യാർഥിയുടെ ആത്മഹത്യ- ബി.ജെ.പി ഭാഷയുടെ പേരിൽ വിഷം പടർത്തുകയാണെന്ന് ഉദ്ധവ് താക്കറെ

    text_fields
    bookmark_border
    ഉർദുവി​ന്റെ പേരിൽ ട്രെയിനിൽ അധിക്ഷേപം; വിദ്യാർഥിയുടെ ആത്മഹത്യ- ബി.ജെ.പി ഭാഷയുടെ പേരിൽ വിഷം പടർത്തുകയാണെന്ന് ഉദ്ധവ് താക്കറെ
    cancel
    Listen to this Article

    മുംബൈ: ഉർദു സംസാരിക്കാത്തതി​ന്റെ പേരിൽ മുംബൈയിലെ ട്രെയിനിൽ അധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർഥിയുടെ മരണം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാകുന്നു. ശിവസേന സ്കൂളൂകളിൽ ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന ആരോപണം ശിവ​സേന നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ

    നിഷേധിച്ചു. ബി.ജെ.പി ഭാഷയുടെ പേരിൽ ജനങ്ങളിൽ വിഷം പടർത്തുകയാണെന്നും ഇത് പ്രതിപക്ഷത്തി​ന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

    കല്യാണിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥി അർണവ് ഖൈറേ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. സബർബൻ ട്രെയിനിൽ ഭാഷയെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ വിദ്യാർഥി പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ട്രെയിനിലുണ്ടായ അധി​ക്ഷേപവും തുടർന്നുണ്ടായ മാനസിക പ്രശ്നവുമാണ് കുട്ടിയെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് വിദ്യാർഥിയുടെ പിതാവ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

    ഇങ്ങനെയൊരു നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവം ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ താക്കറെ ത​ന്റെ പാർട്ടി ഒരിക്കലും ഭാഷക്കായി കലാപമുണ്ടാക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു.

    ഗൂഡാലോചനയും വഞ്ചനയും കൈമുതലാക്കിയ പാർട്ടിയാണ് ബി.ജെ.പി എന്നും താക്കറെ പറഞ്ഞു. മുൻ എൻ.സി.പി ​നേതാവും 2020ലെ ആൾക്കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിയുമായിരുന്ന കാശിനാഥ് ചൗധരിയെ പാർട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ ബി.ജെ.പിയുടെ സെലക്ടീവ് ഹിന്ദുത്വം പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാ​ണെന്നും ഉദ്ധവ് പറഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:studentudhav thakkareSuisideMaharashraMumbai
    News Summary - Abuse in the name of Urdu on train; Student commits suicide - BJP is spreading poison in the name of language, says Uddhav Thackeray
    Similar News
    Next Story
    X