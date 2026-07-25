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    India
    Posted On
    date_range 25 July 2026 11:15 PM IST
    Updated On
    date_range 25 July 2026 11:15 PM IST

    ദിപ്കെ അഥവാ പാറിയെത്തിയ വിപ്ലവം

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    ദിപ്കെ അഥവാ പാറിയെത്തിയ വിപ്ലവം
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    ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ​ര​പ്പ​രീ​ക്ഷാ ചോ​ർ​ച്ച​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യ പൊ​തു​ജ​ന​രോ​ഷ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, ‘എ​ല്ലാ അ​ടു​ക്ക​ള​ക​ളി​ലെ​യും കൂ​റ​ക​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് വ​ന്നാ​ൽ എ​ന്ത് സം​ഭ​വി​ക്കും?’ എ​ന്ന് എ​ക്സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ പ​രി​ഹാ​സ​ക്കു​റി​പ്പ് പ​ങ്കു​വെ​ച്ചാ​ണ് പാ​റ്റ​ക​ളു​ടെ വി​പ്ല​വ​ത്തി​നും കോ​ക്രോച്ച് ജ​ന​താ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കും തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്.

    ന്യൂഡൽഹി: രാ​ജ്യ​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ​ര​ഹി​ത​രാ​യ യു​വാ​ക്ക​ളെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച് സു​പ്രീം കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ന​ട​ത്തി​യ പാ​റ്റ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ് സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ശ​ക്ത​മാ​യ യു​വ​ജ​ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന് വ​ഴി​മ​രു​ന്നി​ട്ട​ത്. ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ​ര​പ്പ​രീ​ക്ഷാ ചോ​ർ​ച്ച​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യ പൊ​തു​ജ​ന​രോ​ഷ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, ‘എ​ല്ലാ അ​ടു​ക്ക​ള​ക​ളി​ലെ​യും കൂ​റ​ക​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് വ​ന്നാ​ൽ എ​ന്ത് സം​ഭ​വി​ക്കും?’ എ​ന്ന് എ​ക്സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ പ​രി​ഹാ​സ​ക്കു​റി​പ്പ് പ​ങ്കു​വെ​ച്ചാ​ണ് പാ​റ്റ​ക​ളു​ടെ വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്.

    പി​ന്നീ​ട് പ​രീ​ക്ഷാ​ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ, തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വീ​ഴ്ച​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ യു​വ​ജ​ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​മാ​യി അ​ത് മാ​റി. അ​തി​ന് നി​ല​പാ​ടു​ത​റ​യാ​യ​ത് ‘കോ​ക്രോ​ച്ച് ജ​ന​താ പാ​ർ​ട്ടി’ രൂ​പീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ്. 2026 മേ​യ് 16ന് ​ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത് മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ ഔ​റം​ഗ​ബാ​ദ് സ്വ​ദേ​ശി​യും 30കാ​ര​നു​മാ​യ അ​ഭി​ജീ​ത് ദി​പ്‌​കെ​യാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ചു​രു​ക്ക​പ്പേ​രി​നെ പ​രി​ഹ​സി​ച്ച്, ‘അ​ല​സ​രും തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രും എ​പ്പോ​ഴും ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മാ​യ’ യു​വാ​ക്ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് അ​ന്ന് സി.​ജെ.​പി​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ പി​റ​വി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. പാ​റ്റ​ക​ളു​ടെ ക​രു​ത്തും സ​ജീ​വ​ത​യും അ​റി​ഞ്ഞ നാ​ളു​ക​ളാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് ക​ണ്ട​ത്.

    പു​ണെ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ജേ​ണ​ലി​സ​ത്തി​ൽ ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ ദി​പ്കെ, അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ബോ​സ്റ്റ​ൺ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ മാ​സ്റ്റ​ർ ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ് (എം.​എ​സ്) ബി​രു​ദം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ ചു​രു​ക്കം പ​രി​ച​യ​ത്തി​ന്റെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ, കാ​ലം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​റ​ന്നെ​ത്തി ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും വി​പ്ല​വ​വീ​ര്യ​വും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യ​ത്.

    സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ സോ​നം വാ​ങ്ചു​കും ഈ ​മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു. 26 ദി​വ​സം നീ​ണ്ട നി​രാ​ഹാ​ര സ​മ​രം ന​ട​ത്തി പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തെ ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. പി​ന്നാ​ലെ, ജൂ​ലൈ 20ന് ‘​ച​ലോ സ​ൻ​സ​ദ്’ (പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് മാ​ർ​ച്ച്) റാ​ലി സ​മ​ര​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യി. ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​റി​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി. അ​ടി​ച്ചൊ​തു​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ് കി​ട്ടി​യ​തോ​ടെ ദേ​ശീ​യ ത​ല​സ്ഥാ​നം അ​ക്ര​മ​ക്ക​ള​മാ​യി. ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് നി​രോ​ധി​ച്ചും മെ​ട്രോ ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സ് മു​ട​ക്കി​യും പ്ര​ക്ഷോ​ഭം പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ പ​ര​മാ​വ​ധി ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും നാ​ൾ​ക്കു​നാ​ൾ ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​ർ ആ​ൾ​ക്ക​ട​ലാ​യി.

    ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പ​ല​വി​ധ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കി​യി​ട്ടും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​ല പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​ട്ടും അ​തെ​ല്ലാം അ​തി​ജ​യി​ച്ചാ​ണ്, ദ​ലി​ത് കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ ജ​നി​ച്ച അ​ഭി​ജീ​ത് ദി​പ്കെ ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​റി​ൽ ഉ​ദി​ച്ച ചെ​ന്താ​ര​ക​മാ​യ​ത്. 2020- 2023 കാ​ല​ത്ത് ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ ടീ​മി​ൽ സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് മു​ൻ​കാ​ല രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​രി​ച​യം. അ​തേ​സ​മ​യം, പി​ന്നീ​ട് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും മീം ​അ​ധി​ഷ്ഠി​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി​യ ദി​പ്കെ ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ യു​വ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഒ​റ്റ​പ്പേ​രാ​ണ്.

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    TAGS:NEET paper leakCockroach Janata PartyAbhijeet DipkeCJP Protest
    News Summary - Abhijeet Dipke: The cockroach that became a revolution
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