'യുവാക്കളെ അത്രയ്ക്ക് ഭയമാണെങ്കിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ അടച്ചുപൂട്ടൂ'; ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയതിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ അഭിജിത് ദീപ്കെ

'യുവാക്കളെ അത്രയ്ക്ക് ഭയമാണെങ്കിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ അടച്ചുപൂട്ടൂ'; ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയതിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ അഭിജിത് ദീപ്കെtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലിലെ (എസ്.ഐ.ആർ) ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് ശനിയാഴ്ച ജന്തർമന്തറിൽ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രതിഷേധ സമരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സി.ജെ.പി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദീപ്കെ. യുവാക്കളെ ഇത്രയധികം ഭയമാണെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യം മുഴുവൻ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ തുറന്നടിച്ചു.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഒക്ടോബർ 10 ശനിയാഴ്ച ജന്തർമന്തറിൽ സി.ജെ.പി പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവർത്തകർ എത്തുന്നത് തടയാൻ ഒക്ടോബർ 10-ന് പുലർച്ചെ നാല് മണിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്കും ഇടയിൽ ന്യൂഡൽഹി, ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് എത്തേണ്ട മെയിൽ, എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ റെയിൽവേ ബോർഡ് റദ്ദാക്കി. രണ്ട് പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളിലെയും പരിസരത്തെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാനെന്ന പേരിലാണ് ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയതെന്നാണ് റെയിൽവേയുടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം.
57 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിടാൻ പൊലീസ് ശുപാർശ; സമരത്തിന് അനുമതിയില്ല
പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്ന യുവാക്കളുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും നീക്കം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി തലസ്ഥാനത്തെ 57 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിടണമെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷനോട് (ഡി.എം.ആർ.സി) ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന് പുറമെ ജന്തർമന്തറിലെ സമരത്തിന് പോലീസ് അനുമതിയും നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ, ജന്തർമന്തർ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കായി ഔദ്യോഗികമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേദിയാണെന്നും അവിടെ സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്യാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്നും അഭിജിത് ദീപ്കെ വ്യക്തമാക്കി:
"രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെ ശബ്ദത്തെ ഭരണകൂടം ഭയപ്പെടുകയാണ്. ട്രെയിനുകളും മെട്രോയും റദ്ദാക്കി ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം തടയുന്നവർക്ക് ജനാധിപത്യത്തോട് യാതൊരു ബഹുമാനവുമില്ല. ഇത്രയേറെ ഭയമാണെങ്കിൽ കേന്ദ്രം രാജ്യം മുഴുവൻ അടച്ചുപൂട്ടട്ടെ."
— അഭിജിത് ദീപ്കെ പറഞ്ഞു.
പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണിക്ക് പുറമെ സി.ജെ.പിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ എസ്.ഐ.ആർ പ്രക്രിയയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെ ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാന നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പൊലീസ്.
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