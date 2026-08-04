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    India
    Posted On
    date_range 4 Aug 2026 10:16 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Aug 2026 10:16 PM IST

    ആർ.എസ്.എസ് സംവാദം സ്വാഗതാർഹം; പക്ഷേ, അത് നയിക്കേണ്ടത് യുവതലമുറ -അഭിജീത് ദിപ്കെ

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    Abhijeet Dipke
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    അഭിജീത് ദിപ്കെ

    മും​ബൈ: ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​വ് മോ​ഹ​ൻ ഭാ​ഗ​വ​ത് യു​വാ​ക്ക​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​വാ​ദ​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് കോ​ക്രോ​ച്ച് ജ​ന​ത പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​പ​ക​ൻ അ​ഭി​ജീ​ത് ദി​പ്കെ. എ​ന്നാ​ൽ, സം​വാ​ദ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് യു​വാ​ക്ക​ളോ ജെ​ൻ സി ​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളോ ആ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ഭി​ജീ​ത് ദി​പ്കെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് സ​ർ​സം​ഘ​ചാ​ല​ക് മോ​ഹ​ൻ ഭാ​ഗ​വ​ത് മും​ബൈ​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ നൂ​റി​ല​ധി​കം ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 15 മു​ത​ൽ 19 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ‘‘ഇ​ത് യു​വാ​ക്ക​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത മാ​റ്റ​മാ​ണ്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ക്ക് ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ റീ​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ മോ​ഹ​ൻ ഭാ​ഗ​വ​തും ജ​ൻ സി​യു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വൈ​കി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഈ ​ത​ല​മു​റ​യെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി യു​വാ​ക്ക​ളാ​ണ്’’- ദി​പ്കെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘70-80 വ​യ​സ്സു​ള്ള​വ​ർ യു​വാ​ക്ക​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ല്ല​താ​ണ്. പ​ക്ഷേ, അ​തി​ലൂ​ടെ ജെ​ൻ​സി​ക്ക് എ​ത്ര​മാ​ത്രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നാ​കും? യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത് യു​വ​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​മാ​ണ്. യു​വാ​ക്ക​ൾ യു​വാ​ക്ക​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​കു​ക’’-​ദി​പ്കെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡി​ൽ സ​മ​രം ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ദി​പ്കെ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

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    TAGS:debateRSSLatest NewsCockroach Janta PartyAbhijeet Dipke
    News Summary - ആർ.എസ്.എസ് സംവാദം സ്വാഗതാർഹം; പക്ഷേ, അത് നയിക്കേണ്ടത് യുവതലമുറ-അഭിജീത് ദിപ്കെ
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