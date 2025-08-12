Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightആധാര്‍ കാര്‍ഡ്...
    India
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 4:55 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 4:55 PM IST

    ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് പൗരത്വത്തിന്‍റെ നിര്‍ണായക തെളിവല്ല; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്‍ വാദം ശരിവെച്ച് സുപ്രീംകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    Supreme Court
    cancel

    ന്യൂഡല്‍ഹി: ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് പൗരത്വത്തിന്റെ നിര്‍ണായക തെളിവായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്‍ വാദം ശരിവെച്ച് സുപ്രീം കോടതി. ബിഹാർ വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ വാദം കേൾക്കവേയാണ് കോടതിയുടെ വാക്കാലുള്ള നിരീക്ഷണം.

    ആധാറിനെ പൗരത്വം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ണായക രേഖയായി കണക്കിലെടുക്കാനാകില്ലെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ വാദം ശരിയാണെന്നും എന്നാല്‍ ആധാറില്‍ സ്വതന്ത്രമായ പരിശോധന വേണ്ടിവരുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന്റെ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. പൗരന്മാരല്ലാത്തവരെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നതും കീഷന്റെ പരിധിയില്‍ വരുമെന്നും കോടതി വാക്കാൽ പറഞ്ഞു.

    ഹരജിയിൽ വാദം തുടരുകയാണ്. ആരുടെയെങ്കിലും വോട്ട് അവര്‍ അറിയാതെ വെട്ടിമാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടര്‍മാരെ വ്യാപകമായി ഒഴിവാക്കുന്നതിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ നടപടി വഴിയൊരുക്കുന്നതെന്ന് ഹരജിക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ കപില്‍ സിബല്‍ വാദിച്ചു. 2003ലെ വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍ പോലും ഫോമുകള്‍ പൂരിപ്പിച്ച് നല്‍കേണ്ടി വരുമെന്നും താമസസ്ഥലം മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കില്‍ പോലും ഇതിലൂടെ വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:aadhaar cardIndia NewsSupreme Court
    News Summary - Aadhaar card is not conclusive proof of citizenship -Supreme Court
    Similar News
    Next Story
    X