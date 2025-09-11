Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightആധാർ 12ാം...
    India
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 12:01 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 12:01 AM IST

    ആധാർ 12ാം രേഖയാക്കണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ നിർദേശം

    text_fields
    bookmark_border
    aadhaar
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നു​ള്ള അ​ധി​ക രേ​ഖ​യാ​യി സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള 11 രേ​ഖ​ക​ൾ​ക്കു​പു​റ​മേ ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് പ​ന്ത്ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ രേ​ഖ​യാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന ചീ​ഫ് ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക് അ​യ​ച്ച ക​ത്തി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൗ​ര​ത്വ​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​യി​ട്ട​ല്ല, തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​യാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ധാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചാ​ൽ അ​തി​ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ ഇ​ട​പെ​ടു​മെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​യാ​യി ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സു​പ്രീം കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് ബി​ഹാ​റി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​​ശോ​ധ​ന​ക്കു​ള്ള (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) 12ാമ​ത്തെ രേ​ഖ​യാ​ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കിയിരുന്നു. ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഉ​റ​പ്പും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​തോ​ടെ ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് മാ​ത്രം രേ​ഖ​യാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​നാ​വും.

    ബി​ഹാ​റി​ലെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന് ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡും വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡും റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ ക​മീ​ഷ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ 11 രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 12ാമ​ത്തെ രേ​ഖ​യാ​യി ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് ചേ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യിരുന്നു ജ​സ്റ്റി​സ് എ. ​സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bihar ElectionAadhaarIndia Newsidentity document
    News Summary - Aadhaar as the 12th valid document for identity verification
    Similar News
    Next Story
    X