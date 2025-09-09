Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 6:54 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 6:54 AM IST

    ബി​ഹാ​റി​ൽ വോ​ട്ടി​ന് ആ​ധാ​ർ 12ാം രേ​ഖ; ക​മീ​ഷ​നെ മെ​രു​ക്കി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി

    ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് മാ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാം
    Supreme Court
    സുപ്രീംകോടതി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നി​ര​ന്ത​രം ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളി​റ​ക്കി​യി​ട്ടും വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെ ​മെ​രു​ക്കി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് ബി​ഹാ​റി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​​ശോ​ധ​ന​ക്കു​ള്ള (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) 12ാമ​ത്തെ രേ​ഖ​യാ​ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഉ​റ​പ്പും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​തോ​ടെ ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് മാ​ത്രം രേ​ഖ​യാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​നാ​വും.

    ബി​ഹാ​റി​ലെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന് ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡും വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡും റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ ക​മീ​ഷ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ 11 രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 12ാമ​ത്തെ രേ​ഖ​യാ​യി ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് ചേ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് എ. ​സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ബി​ഹാ​റി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വോ​ട്ട​റ​ു​ടെ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​നും പു​റ​ന്ത​ള്ളാ​നു​മു​ള്ള രേ​ഖ​യാ​യി ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ആ​ധാ​ർ ​സ്വീ​ക​രി​ക്കുന്നില്ല; തെ​ളി​വു​മാ​യി ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് മാ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​വ​രെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ബി​ഹാ​റി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച 11 രേ​ഖ​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ബി​ഹാ​റി​ലെ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​യാ​യ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ആ​ധാ​ർ 12ാമ​ത്തെ രേ​ഖ​യാ​ക്കി ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    ആ​ധാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യി​ട്ടും ക​മീ​ഷ​ന്റെ ബൂ​ത്ത് ത​ല ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രും (ബി.​ആ​ർ.​ഒ) ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രും (ഇ.​ആ​ർ.​ഒ) സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് സി​ബ​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു. ആ​ധാ​ർ കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന നി​ര​വ​ധി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ങ്ങ​ളും സി​ബ​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

    പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടും ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും മാത്രം പൗ​ര​ത്വ രേ​ഖ​

    ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് പൗ​ര​ത്വ​രേ​ഖ​യ​ല്ല എ​ന്ന ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ല​പാ​ട് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്. വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത ക​മീ​ഷ​ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ആ​ധാ​ർ നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് പൗ​ര​ത്വ രേ​ഖ​യ​ല്ലെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, ജ​ന​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ 23(4)ാം വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നു​ള്ള രേ​ഖ​യാ​ണെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ആ​ധാ​ർ പൗ​ര​ത്വ രേ​ഖ​യ​ല്ലെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ രാ​കേ​ഷ് ദ്വി​വേ​ദി വാ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ക​മീ​ഷ​ൻ ചോ​ദി​ച്ച 11 രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടും ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​മ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​ന്നും​ത​ന്നെ പൗ​ര​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്കാ​നു​ള്ള രേ​ഖ​യ​ല്ലെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് ജോ​യ്മ​ല്യ ബാ​ഗ്ചി തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചു. വ​ള​രെ ​പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ചി​ല വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി ബോ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ണ്ടെ​ന്ന ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് കേ​സ് അ​ടു​ത്ത തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​യി മാ​റ്റി.

