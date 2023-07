ബലി നൽകിയ ആടിന്റെ കണ്ണ് തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി മധ്യവയസ്കൻ മരിച്ചു

cancel camera_alt representational image By വെബ് ഡെസ്ക് റായ്‌പൂർ: ഇഷ്ടകാര്യ സാധ്യത്തിനായി ബലി നൽകിയ ആടിന്‍റെ കണ്ണ് കഴിക്കവെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി ദാരുണാന്ത്യം. ഛത്തീസ്ഗഢിലെ സുരാജ്പൂർ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. ബാഗർ സായി എന്ന 50കാരനാണ് മരിച്ചത്.

മദൻപുർ ഗ്രാമവാസികൾ ചേർന്നാണ് ആടിനെ ബലി നൽകിയത്. പിന്നീട് മാംസം വേവിച്ച് ഭക്ഷിക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ വേവിക്കാത്ത കണ്ണ് എടുത്ത് ബാഗർ സായി കഴിക്കുകയായിരുന്നു. ആടിന്‍റെ കണ്ണുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്തു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ ഉടൻ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചിരുന്നു. Show Full Article

News Summary -

A middle-aged man died after the sacrificial goats eye got stuck in his throat