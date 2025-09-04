Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    4 Sept 2025 7:03 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 7:03 AM IST

    തമിഴ്നാട്ടിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി; ടി.ടി.വി ദിനകരനും എൻ.ഡി.എ വിട്ടു

    TTV Dhinakaran
    TTV Dhinakaran

    ചെന്നൈ: ടി.ടി.വി ദിനകരൻ നയിക്കുന്ന ‘അമ്മ മക്കൾ മുന്നേറ്റ കഴകം’ (എ.എം.എം.കെ) ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം (എൻ.ഡി.എ) വിട്ടു. അണ്ണാ ഡി.എം.കെ വിമത നേതാവും മുൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഒ. പന്നീർ​ശെൽവം നയിക്കുന്ന വിഭാഗം ഈയിടെ എൻ.ഡി.എയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ടി.ടി.വി ദിനകരനും സഖ്യം വിട്ടതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

    ദിനകരൻ മുന്നണി ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചത് ബി.ജെ.പിക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡി.എം.കെക്കെതിരെ അണ്ണാ ഡി.എം.കെ- ബി.ജെ.പി നേതൃത്വത്തിൽ മഹാസഖ്യം രൂപവത്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും പുറത്തുപോയത്.

    2026 നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരുമായി മുന്നണി ബന്ധമുണ്ടാക്കുമെന്നത് ഡിസംബറിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ദിനകരൻ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒ. പന്നീർശെൽവം രാമനാഥപുരത്തും ടി.ടി.വി ദിനകരൻ തേനിയിലും എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

    Girl in a jacket

    TTV Dhinakaran, Amma Makkal Munnetra Kazhagam, NDA, Tamil Nadu, BJP
    News Summary - A major setback for BJP in Tamil Nadu; TTV Dhinakaran also leaves NDA
