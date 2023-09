ജാവലിൻ തലയിൽ തറച്ച്​ 15 കാരന്​ ദാരുണാന്ത്യം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മും​ബൈ: മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ റാ​യ്ഗ​ഡ്​ ജി​ല്ല​യി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നി​ടെ ജാ​വ​ലി​ൻ ത​ല​യി​ൽ തു​ള​ച്ചു​ക​യ​റി 15 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന് ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം. താ​ലൂ​ക്ക്​ ത​ല സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഗോ​രെ​ഗാ​വ്, പു​രാ​റി​ലെ ഐ.​എ​ൻ.​ടി ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ൾ മൈ​താ​ന​ത്ത്​ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്കാ​ണ്​ സം​ഭ​വം. ഹു​സേ​ഫ ദാ​വ​രെ​യാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ജാ​വ​ലി​ൻ എ​റി​ഞ്ഞ ശേ​ഷം ഷൂ ​ലെ​യ്സ് കെ​ട്ടാ​ൻ ഹു​സേ​ഫ കു​നി​ഞ്ഞ നേ​ര​ത്ത്​ മ​റ്റൊ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ജാ​വ​ലി​ൻ തി​രി​ച്ചെ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഹു​സേ​ഫ​യു​ടെ ത​ല​യി​ലാ​ണ്​ ജാ​വ​ലി​ൻ തു​ള​ച്ചു​ക​യ​റി​യ​ത്.

A 15-year-old died after being hit on the head with a javelin